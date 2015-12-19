به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند شامگاه شنبه در شورای هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس لرستان اظهار داشت: اگر برای ایجاد باغ موزه دفاع مقدس استان بسیج و اجماع استانی صورت نگیرد احداث آن امکان پذیر نیست.

وی به تجربه خود در خصوص ساخت باغ موزه کرمان اشاره کرد و بیان داشت: هنگام ساخت باغ موزه کرمان من معاون مس سرچشمه بودم که شاهد مشارکت و پای کار آمدن همه دستگاه ها و کارخانجات کرمان برای ساخت این باغ موزه بودم.

استاندار لرستان بر لزوم مشارکت همه دستگاه ها برای ساخت باغ موزه لرستان تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه باغ موزه لرستان پروژه ای نیمه تمام بوده و زمان زیادی از شروع آن می گذرد اگر تنها به اعتبارات دولتی تکیه کنیم زمان بر خواهد بود لذا باید دستگاه های استان شرح وظایف جدیدی طی برنامه ای یکماهه ارائه دهند.

لزوم اجرای مهندسی ارزش روی سازه ساختمان بنیاد حفظ آثار استان

بازوند با تاکید بر اینکه لازم است برای ساخت این باغ موزه مدیریتی منظم وبرنامه ریزی دقیق صورت گیرد اضافه کرد: با توجه به اینکه آیین نامه مربوط به حفظ آثار دفاع مقدس در اواخر اسفند سال گذشته مصوب شده است توقع داشتیم مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس لرستان کمیته های فرهنگی مربوطه را تشکیل و شرح وظایف هر کمیته را مشخص می کرد.

وی بر لزوم اجرای مهندسی ارزش روی سازه ساختمان بنیاد حفظ آثار استان در محل باغ موزه دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: لازم است بنیاد حفظ آثار تا جلسه بعدی این کمیته که دو ماه دیگر برگزار می شود اصلاح محوطه و سایت پلان ساختمان خود را تهیه و به ما تحویل دهد.

استاندار لرستان در خصوص درخواست بنیاد حفظ آثار برای قطع تعدادی از درختان واقع در محوطه باغ موزه استان به‌خاطر جانمایی نامناسب بیان داشت: سعی شود تا حد امکان این درختان قطع نشوند زیرا این درختان عمری بالای ۵۰ سال داشته و قطع آن ها مورد اعتراض محیط زست و سازمان های مردم نهاد قرار خواهد گرفت.

بازوند افزود: شرکت آب و فاضلاب تا ماه آینده فرصت دارد مشکلات مربوط به این حوزه را در باغ موزه استان رفع کرده و معاون عمرانی نیز باید این موضوع را پیگیری کند.

قرارگاه سازندگی خاتم النبیاء ۱۵۰ میلیون کمک کرد

وی عنوان کرد: سازمان بسیج سازندگی و سپاه نیز باید پای کار آمده و قسمتی از کار ساخت موزه دفاع مقدس را بر عهده بگیرند و با توجه به اینکه قرارگاه خاتم الانبیا تعهداتی در خصوص مباحث فرهنگی دارد از قرارگاه خاتم خواسته می شود در این زمینه مشارکت داشته باشند.

بازوند یادآور شد: قرارگاه سازندگی خاتم النبیاء قرار بود سال گذشته مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را برای ساخت باغ موزه دفاع مقدس اختصاص دهد که تا کنون ۱۵۰ میلیون آن را پرداخت کرده است و برای پرداخت مابقی این مبلغ پیگیری های لازم را انجام خواهیم داد.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه ظرف یکماه آینده باید شرح وظایف دستگاه های مختلف برای انجام کارهای فیزیکی ساخت این باغ موزه مشخص شود ادامه داد: اداره کل راه وشهرسازی و ارتش نیز باید پای کار آمده و مقداری از کار ساخت این باغ موزه به آن ها محول شود.

معرفی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار به زودی

بازوند با بیان اینکه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به تنهایی نمی تواند کارهای ساخت باغ موزه استان را انجام دهد گفت: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان باید موضوع تخصیص اعتبار لازم برای ساخت باغ موزه را پیگیری کرده و سعی شود بودجه مستقلی از ردیف اعتبارات ملی برای این پروژه اختصاص یابد زیرا اعتبار این پروژه بین چند استان مشترک بوده و ممکن است به علت بالا بودن پیشرفت فیزیکی باغ موزه استان های دیگر اعتبار بیشتری به آن ها اختصاص یابد.

وی افزود: لازم است به اندازه ردیف اعتبارات ملی از محل اعتبارات استانی نیز برای ساخت این باغ موزه اعتبار لحاظ شود.

استاندار لرستان تصریح کرد: معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع قرار است در استانداری تعریف شود که ظرف چند روز آینده معرفی شود.

معرفی مسئولان کمیته های ساخت باغ موزه دفاع مقدس لرستان

بنابراین گزارش، در این جلسه مسئولان کمیته های فرهنگی برای ساخت باغ موزه دفاع مقدس لرستان مشخص شدند و دانشگاه لرستان به عنوان مسئول کمیته آموزش و پژوهش و اسناد دفاع مقدس، صدا و سیمای مرکز لرستان به عنوان مسئول کمیته فرهنگی، اجتماعی و رسانه و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان به عنوان مسئول کمیته هنری، نمایشی و ادبیات دفاع مقدس معرفی شدند.

همچنین معاون عمرانی استانداری لرستان به عنوان مسئول کمیته مراکز فرهنگی و یادمان های دفاع مقدس استان، بنیاد شهید و امور جانبازان لرستان به عنوان مسئول کمیته امور پیشکسوتان و تشکل های مردم نهاد دفاع مقدس، سپاه استان به عنوان مسئول کمیته راهیان نور و مدیرکل امور بانوان استانداری لرستان به عنوان مسئول کمیته زنان و دفاع مقدس معرفی شدند.