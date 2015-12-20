فرهنگ سازی سوادآموزی باید در دستورکار برنامه های مدیران قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی شامگاه شنبه در جلسه مشترک شورای آموزش و پرورش و شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی استان که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، گفت: اینکه بعد از گذشت ۳۷ سال از انقلاب اسلامی هنوز ۲۳ هزار نفردر این استان در رده سنی ۱۰ تا ۴۹ سال از نعمت سواد محروم اند وباید تحت پوشش سوادآموزی قرار گیرند این نشان از موفق نبودن برنامه های گذشته است.

وی عنوان کرد: متاسفانه در اوایل تشکیل نهضت سوادآموزی در کشور اقدامی در ارتباط با انسداد مبادی بی سوادی انجام نشد و افراد لازم التعلیم هم تحت پوشش سوادآموزی قرار نگرفتند و همین موارد موجب شده امروز هم شاهد وجود افراد بی سواد در سطح کشور و به تبع استان باشیم.

وی اظهارداشت: امروز هم که علارغم اینکه برای باسوادکردن افراد بی سواد مشوق های فراوانی به ویژه در زمینه مالی قرار داده شده است اما همچنان شاهد بی رغبتی جامعه هدف برای شرکت در کلاس های آموزشی هستیم.

استاندار کردستان ادامه داد: علاوه بر مشوق های مادی باید مشوق های معنوی هم برای جذب بی سوادان به کلاس های آموزشی ایجاد شود.

زاهدی بر فرهنگ سازی در ارتباط با سواد آموزی تاکید کرد و افزود: اینکه مردم نیاز به سواد آموزی را با تمام وجود احساس کنند نیاز به فرهنگ سازی دارد و باید این مهم در دستور برنامه های آینده مدیران قرار داده شود.

وی بیان کرد: دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی، روحانیون و معلمان بیشترین نقش را می توانند در تشویق و ترغیب مردم به شرکت در کلاس های سوادآموزی داشته باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان هم در این جلسه از حمایت و همکاری مراکز بهداشت با آموزش و پرورش در تحت پوشش قراردادن افراد بی سواد خبرداد وگفت: براساس طرح تحول نظام سلامت مراکز و پایگاه های سلامت در حاشیه شهرها مستقر می شود و می توان یکی از تکالیف آنها را همکاری با آموزش و پرورش در تحت پوشش قراردادن گروه هدف سوادآموزی تعیین کرد.

طیب قدیمی بیان کرد: پیشنهاد مذکور را می تواند درکارگروه سلامت و درمان استان مصوب کرد و کمیته ای را هم در این رابطه برای بررسی و تعیین راهکارها تشکیل داد.