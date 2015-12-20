۵ هزارکردستانی تحت پوشش دوره های سوادآموزی قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان یوسفی شامگاه شنبه در جلسه مشترک شورای آموزش و پرورش و شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی استان که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، گفت: در افق چهارساله باید در استان شاهد ریشه کنی بی سوادی در جامعه هدف ۱۰ تا ۴۹ سال باشیم.

وی با اشاره به اینکه در این افق باید ۲۳ هزار نفر در جامعه هدف تحت پوشش سوادآموزی قرار گیرند، عنوان کرد: در ۹ ماهه امسال تنها ۳ هزار نفر تحت پوشش قرار گرفتند که پیش بینی می شود تا پایان مهلت مقرر ثبت نام در دوره های سوادآموزی این میزان به پنج هزار نفر افزایش یابد.

وی ادامه داد: در برنامه وزارت آموزش و پرورش سهم امسال استان کردستان ۱۰ هزار نفر تعیین شده که تاکنون ۳۰ درصد این برنامه در استان محقق شده است.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش کردستان افزود: یکی از هفت اولویت کاری مدیرکل آموزش و پرورش استان سوادآموزی است و حتی شرط تعیین مدیران مدارس را هم جذب بیشتر اولیای بی سواد دانش آموزان به دوره های سوادآموزی تعیین کرده است.

یوسفی اظهارداشت: متاسفانه در کردستان اکثر دستگاه های ذیربط در قالب ارائه آمار با ما همکاری دارند و این درحالی است که در طرح شتاب بخشی در افق چهارساله به عنوان نمونه دانشگاه علوم پزشکی هم تعدادی از بی سوادان را تحت پوشش و حتی آموزش قرار دهد.

وی عنوان کرد: یکی از دلایل موفقیت سایر استان های کشور در امر سوادآموزی همکاری و تعامل مطلوب بین اعضای شورای پشتیبانی سوادآموزی است وانتظار می رود در استان ما چنین ارتباطی برقرار شود.

وی از تمدید مهلت ثبت نام در دوره های سوادآموزی خبرداد و گفت: بحث سوادآموزی اولویت نظام اسلامی ما است و بنابراین همه وظیفه داریم برای ریشه کن کردن آن تلاش کنیم.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش کردستان بیان کرد: وضعیت استان در دوره تحکیم سواد مطلوب نیست و تاکنون در این دوره ۴۰ درصد افراد تحت پوشش قرار گرفتند.

یوسفی با بیان اینکه در دوره انتقال ۱۰۱ درصد از سوادآموزان تحت پوشش قرار گرفتند، اظهارداشت: بیش از ۶ هزار نفر تحت پوشش قرار داده شدند و در این دوره وضعیت استان مناسب است.

وی به برنامه های هفته سوادآموزی اشاره کرد و گفت: تجلیل از فعالان سوادآموزی و رابطین دستگاه ها، تجلیل از چهره های موفق، مدیران مدارس، آموزش دهندگان، برپای نمایشگاهی از تولیدات مشارکتی سوادآموزی، دیدار کارکنان و آموزش دهندگان با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه از جمله برنامه های هفته سوادآموزی است.