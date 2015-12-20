به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ولادیمیر پوتین در کنفرانس پایان سال دولت روسیه گفت: در صورت نیاز این کشور حاضر است نیروهای بیشتر برای نابودی کامل گروهک تروریستی داعش به سوریه اعزام کند.

پوتین در این کنفرانس خبری که با حضور رسانه های سراسر جهان در مسکو برگزار شد، افزود: در حال حاضر روسیه تنها بخش کوچکی از ظرفیت نظامی خود را در سوریه استفاده می کند و در صورت لزوم از ظرفیت های بیشتری استفاده خواهیم کرد.

رئیس جمهور روسیه در سخنرانی خود از بررسی کارشناسان روسی درباره هماهنگی نیروهای اطلاعاتی و نظامی این کشور در روسیه خبر داد و گفت: نیروهای هوایی، زمینی و دریایی هر کدام وظایف خاصی دارند و باید با هم هماهنگ باشند.

پوتین به این مسئله اشاره کرد که در صورتی که به این نتیجه برسیم که نیروهای کنونی برای نابودی داعش کافی نیست از نیروهای بیشتری استفاده خواهیم کرد.