به گزارش خبرنگار مهر، شهناز حمزه لویی عصر شنبه در همایش هفته حمل و نقل و رانندگان و راهداری اظهار داشت: در لرستان ما یک جامعه ۷۰۵ هزار نفری از بیمه شدگان تامین اجتماعی و خانواده هایشان داریم.

وی با بیان اینکه از ۲۱۳ هزار بیمه شده اصلی در لرستان ۲۹ هزار نفر رانندگان هستند، عنوان کرد: هشت هزار و ۵۰۰ راننده درون شهری و حدود ۲۰ هزار راننده برون شهری رانندگان بیمه شده ما هستند که بخش عمده ای از آنها رانندگان برون شهری هستند.

مدیرکل تامین اجتماعی لرستان با اشاره به اینکه بیمه رانندگان یکی از پوشش های دولتی است، ادامه داد: از حق بیمه ۲۷ درصدی حوزه رانندگان ۱۳.۵ درصد توسط دولت و ۱۳.۵ درصد را خود رانندگان پرداخت می کنند.

حمزه لویی تصریح کرد: از رانندگان برون شهری بیمه شده لرستان شش هزار و ۹۰۰ نفر مربوط به بروجرد و پنج هزار و ۴۰۰ نفر خرم آبادی هستند همچنین شهرستان کوهدشت به ویژه رومشکان سومین رتبه را دارد.

وی با بیان اینکه رانندگان به ویژه حوزه برون شهری بدهکاری حدود ۱۱ میلیارد تومان داشتند، افزود: بدهی های آنها تقسیط شد اما از رانندگان می خواهیم گردش حساب های خود را پرداخت کنند چرا که این دیرکرد در پرداخت ها باعث می شود در ایام بازنشستگی با حجم زیادی بدهی و جریمه مواجه شده و مشکلاتی برایشان ایجاد شود.