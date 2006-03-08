تحصيلات تكميلي در دانشگاه صنعتي شريف رشد چشمگيري داشته است / دوره دكتري علوم اقتصادي در دانشگاه شريف ايجاد مي شود

دكتر "علي مقداري " در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: دانشگاه صنعتي شريف در چند سال اخير به خصوص پس از پيروزي انقلاب اسلامي رشد بسيار خوبي را در دوره هاي تحصيلات تكميلي داشته است. به طوريكه تا قبل از انقلاب در كمتر رشته اي در دوره دكتري و كارشناسي ارشد دانشجو مي پذيرفت اما در حال حاضر، دانشگاه در كليه مقاطع دانشجوي تحصيلات تكميلي مي پذيرد.

وي به ايجاد رشته هاي جديد در دانشگاه صنعتي شريف اشاره كرد و گفت: به طور كلي دانشگاه در ايجاد رشته هاي جديد و به روز نيز رشد خوبي داشته و با راه اندازي رشته اي همچون اقتصاد و مديريت بسياري از ممتازين را جذب كرده است. ايجاد دوره دكتري علوم اقتصادي نيز به تصويب رسيده است و دانشگاه از بهمن ماه سال آينده اقدام به پذيرش دانشجو در اين رشته مي كند.

معاون آموزشي دانشگاه صنعتي شريف با بيان اين كه دانشگاه در حال حاضر داراي 12دانشكده است، ادامه داد: دانشكده هاي اين دانشگاه به جز دانشكده مديريت و اقتصاد در كليه مقاطع تحصيلي دانشجو مي پذيرند.

وي خاطر نشان كرد: دانشكده هاي هوا و فضا، مديريت و اقتصاد و نفت از جمله دانشكده هاي مهمي هستند كه پس از انقلاب اسلامي در دانشگاه صنعتي شريف ايجاد شده است.

"مقداري" با اشاره به اين تاكنون 23 هزار دانشجو از دانشگاه صنعتي شريف فارغ التحصيل شده اند، افزود: سال جاري 1300 دانشجو از دانشگاه صنعتي شريف فارغ التحصيل مي شوند كه از اين تعداد 700 دانشجو در مقطع كارشناسي، 550 دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد و 40 نفر نيز در مقطع دكتري فارغ التحصيل مي شوند. جشن فارغ التحصيلي اين دانشجويان 18 اسفند ماه در دانشگاه برگزار مي شود.

وي در خصوص وضعيت اعضاي هيات علمي در دانشگاه صنعتي شريف اظهار داشت: در حال حاضر 400 عضو هيات علمي در دانشگاه صنعتي شريف فعاليت مي كنند كه بالغ بر 350 نفر آنها داراي مدرك دكتري و يك چهارم كل اين افراد به مقام استادي دست يافته اند. نسبت اساتيد داراي رتبه استادياري و دانشياري دانشگاه صنعتي شريف نيز 50 به 50 است.