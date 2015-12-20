کورت مازور رهبر ارکستر و آهنگساز آلمانی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، از او به عنوان یکی از برترین رهبران ارکستر جهان یاد می‌شد.

کورت مازور که موسیقی را در شهر لایپزیگ آلمان آموخته بود نقش مهمی در جنبش صلح‌آمیز یکپارچه شدن آلمان شرقی و غربی داشت. او طی سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۲ رهبر ارکستر فلارمونیک نیویورک بود و به نظر بسیاری از منتقدان هنری جانی تازه به این ارکستر بخشید.

همزمان دولت آلمان از کورت مازور به علت نقشش در حفظ صلح تقدیر کرده است.

او در جریان تنش‌های پیش از فروپاشی دیوار برلین در سال ۱۹۸۹ یکی از شهروندان سرشناس شهر لایپزیگ بود و فعالانه در جلوگیری از خونین شدن اعتراض‌ها در این شهر شرقی آلمان نقش داشت.

دیوار برلین چند هفته پس از آن حوادث فرو ریخت و در جشن این واقعه تاریخی (سوم اکتبر ۱۹۹۰) کورت مازور با گروه ارکسترش سمفونی شماره ۹ بتهوون را در برلین اجرا کرد.

پس از این رویداد، بسیاری او را لایق رهبری شرق آلمان یکپارچه دانستند اما او چندی بعد به آمریکا مهاجرت کرد.

مرگ او روز شنبه (۱۹ دسامبر) توسط رهبر ارکستر فلارمونیک نیویورک اعلام شد.

متیو ون‌بسین، رهبر ارکستر فلارمونیک نیویورک همزمان با اعلام این خبر گفت: آنچه از مازور همیشه در یاد ما خواهد ماند، ایمان راسخ او به موسیقی به عنوان راهی برای بروز انسان‌گرایی است.

مازور در یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود: در یکی از پیاده روی هایم متوجه شدم که شهر نیویورک پر از انسان‌های تنها و غریب است و به همین دلیل تصمیم گرفتم که برنامه‌هایم را طوری اجرا کنم که هر شخصی که به دیدن اجرای موسیقی من می‌آید، با خود این جمله را تکرار کند که دیگر تنها نیست و انگار که در وطن خودش زندگی می کند.