به گزارش خبرگزاری مهر، «افسانه شکارچیان گرگ» تازه ترین اثر سینمایی مهدی نادری برای حضور در جشنواره فیلم فجر، مراحل پایانی صداگذاری را پشت سر می گذارد.

ذبیح افشار، میسا مولوی، مهدی نادری با معرفی یاسر خاسب از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

«افسانه شکارچیان گرگ» روایت زازای لوچ و کورراج، شکارچی گرگ است. این فیلم برداشتی از افسانه های شرقی است که در فضای بی زمان و مکان به ریشه های خشونت و افراطی گری می پردازد.

«افسانه شکارچیان گرگ» تا کنون درخواست هایی برای حضور در جشنواره های بین المللی داشته است، اما به خواست کارگردان نخستین نمایش آن در جشنواره فیلم فجر خواهد بود.

عوامل این فیلم سینمایی عبارتنداز نویسنده و کارگردان: مهدی نادری، فیلمبردار: بهروز بادروج، نورپرداز: مهدی نادری، تدوین: حامد حسینی، امیرقاسم امیر احمدی، طراح صحنه و لباس: مهدی نادری، طراح گریم: رسول عربی، صدابردار: رضا حیدری، موسیقی و صداگذار: مهدی نادری، مشاور موسیقی: نادر مشایخی، دستیار اول فیلمبردار: محمد خمیس آبادی، دستیار دوم فیلمبردار: سیاوش محمدی، دستیار صدابردار: سامان بازی یار، دستیار گریم: رحیم قاسمی، دستیار صحنه و لباس: سعید هنرمند، ابوالفضل مقدمی، دوخت لباس: فاطمه پور صفدری، مدیر صحنه: امیر حسین بهزاد افشار، تکنسین صدا: عارف حیدری، امور فنی، زیر نویس و اصلاح رنگ اولیه: امید حیدری، زیر نویس انگلیسی: سمانه زیدی، مشاور رسانه ای: بهناز شیربانی، عکاس: آرمین خالقی، علی جعفری، تصویربردار پشت صحنه: آرمان خالقی، پوستر: محمد ابغری، مدیر تدارکات: مظفر مظفری، مدیر تولید: محسن سخا، دستیار تولید: مصطفی ملک محمدی، دستیار تدارکات: حبیب محمدی، جلال مظفری، تهیه کننده: مهدی نادری.

نویسندگی و کارگردانی فیلم سینمایی «بدرود بغداد» نخستین تجربه فیلم بلند سینمایی مهدی نادری بود. «بدرود بغداد» به عنوان نماینده ایران برای حضور در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان هشتاد و سومین دوره جوایز اسکار فرستاده شده بود.