پژوهشگران برتر حوزوی در عرصه مهدویت تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که شامگاه شنبه در مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم برگزار شد، حجت‌الاسلام مجتبی کلباسی مدیر این مرکز به تشریح فعالیت‌های پژوهشی در حوزه مهدویت پرداخت.

این استاد حوزه و دانشگاه، پژوهش را چشمه همیشه جوشان علم و دانش توصیف کرد و توجه به پژوهش‌های عرصه مهدویت در حوزه‌های علمیه را مورد تاکید قرار داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جواد رفیعی مدیرکل امور پژوهشی حوزه‌های علمیه کشور سخنران دیگر این مراسم بود که در بیان اهمیت علم و پژوهش گفت: خدای سبحان عالمان دینی را نماینده خود بر روی زمین می‌داند.

وی رسیدن به مقام تحقیق و پژوهش را یکی از عالی‌ترین مقام‌ها عنوان کرد و افزود: آشنایی درست با دانش و تهذیب، قلب چشمه‌های فقاهت را به جوش می‌آورد.

معاون پژوهشی حوزه‌های علمیه استان قم تاکید کرد: علم و دانش به این دلیل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که بر روی جامعه اثرگذاری می‌کند و باعث بقای شعائر الهی می‌شود.

حجت‌الاسلام رفیعی با اشاره به شبهات گوناگونی که در عرصه مهدویت وجود دارد، خواستار توجه بیشتر پژوهشگران به پاسخگویی این شبهات شد.

در این مراسم از ۱۲ پژوهشگر برتر که بالاترین نمره علمی و پژوهشی را داشته و بیشترین تعداد مقالات علمی را منتشر کرده‌اند و نیز از تعدادی از استادان مرکز تخصصی مهدویت قدردانی شد.

