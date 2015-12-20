رتبه پنجم برای تیم صبا در نیم فصل قابل قبول است

هاشم بیکزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در بازی اخیر صبا برابر استقلال، نمایش خوبی نداشتیم و به خوبی بازیهای قبل نبودیم اما این بازی از نظر فنی بازی خوبی بود و استقلال هم با دفاع منطقی پس از اخراج بازیکنش، توانست به هدف خود برسد.
وی افزود: تیم ما در نیم فصل اول هفته به هفته رشد داشت و نتایج بهتری کسب کرد اما برای اینکه به روزهای خوبمان در نیم فصل دوم ادامه دهیم باید تقویت شویم زیرا در نیم فصل دوم کار همه تیمها سختتر است و این شرایط برای صبا هم صدق میکند.
مدافع صبا گفت: در ابتدای فصل کارمان را بسیار دیرتر از حد معمول شروع کردیم و فرصتی برای آمادهسازی وجود نداشت و نتایج ما در ابتدای فصل هم به دلیل همین ناآمادگی بود اما با تلاشی که کادر فنی و بازیکنان کردند و پشتیبانی خوبی که از سوی مسئولان و حامی مالی تیم شد توانستیم به نتیجه بهتری برسیم.
بیکزاده بیان داشت: با شرایطی که در آن زمان وجود داشت فکر نمیکردیم بتوانیم چنین وضعیت خوبی پیدا کنیم و رتبه پنجم، رتبه خوبی برای صبا در نیم فصل است و امیدواریم بتوانیم این رتبه را در ادامه فصل ارتقا دهیم.
وی عنوان کرد: مصدومیت من کاملا رفع شده و در بازی با ملوان مشکلی نداشتم و عدم حضورم در بازی با استقلال در ترکیب اصلی، یک تصمیم فنی بود و در شرایط فعلی هم مشکلی از نظر میزان آمادگی ندارم.
مدافع تیم صبای قم تصریح کرد: در نیم فصل استقلال خوزستان توانست قهرمان شود و به نظر من تیمی که در رقابت با سایر تیمهای مدعی به قهرمانی نیم فصل میرسد اتفاقی این عنوان را کسب نکرده و این حاصل، یکدست بودن تیم استقلال خوزستان و زحمات ویسی در این تیم است.
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