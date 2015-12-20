این خودرو متعلق به آینده است

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت خودروسازی هیوندای محصول IONIQ را در حالی برای فروش در سطح جهانی آماده می کند که بسیاری از کارشناسان صنعت خودروسازی آن را نمایشی استثنایی از تحول در بخش خودروهای برقی این صنعت برشمرده اند.

هیوندای برای اینکه جذابیت نهفته در این خودروی سدان را همچنان در اوج نگاه دارد از انتشار تصاویر اصلی مربوط به آن خودداری کرده و در قالب تصاویر رایانه ای، گوشه ای از هنرنمایی مهندسانش را نشان داده است.

ساختار آیرودینامیکی در این خودرو حرف اول را می زند. این ویژگی که از قسمت سپر جلو آغاز و تا چراغهای عقب ادامه می یابد مقاومت خودرو را در برابر جریان هوا به حداقل می رساند و این یعنی شتاب و سرعت بیشتر IONIQ.

این شرکت کره ای در ارایه تصاویر رایانه ای محصول جدید خود ابتکاری نیز به خرج داده و با کم رنگ نمایش دادن فرمان تلاش کرده که بیننده را متوجه انبوه اطلاعات و فناوری های نمایش داده شده در پشت آن کند.

در بخش مرکزی داشبورد سیستم تهویه هوای مطبوع خودرو قرار دارد که در دل آن می توان صفحه نمایشگر لمسی را نیز مشاهده کرد.

از طریق این نمایشگر راننده و سرنشینان می توانند هرگونه اطلاعاتی که در حین رانندگی به آن نیاز دارند را از سیستم هوشمند اطلاع رسانی خودرو دریافت کنند.

قرار است این خودرو پس از نمایش در کره جنوبی، راهی اروپا و نمایشگاه بین المللی خودروی ژنو و در نهایت نمایشگاه خودروی نیویورک شود.