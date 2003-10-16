جهاني شدن، از تبعات فرهنگ صنعتي است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر" بهشتي"، در برنامه " ايران زمين" راديو فرهنگ با اعلام اين مطلب گفت: كشورهايي كه از فرهنگ سنتي كشاورزي جدا شده و به صنعت روي آورده اند، همگي داراي عوامل فرهنگي يكساني شده و فرهنگ كار را كه بر اساس نوع فعاليت صنعت شكل گرفته است پذيرفته اند. بر اساس اين فرهنگ افراد ملزم شدند كه براي كار احترام قايل شوند و در محيط كار، تمام توان خود را براي توليد به كار گيرند.

دبيركل كنفدارسيون صنعت افزود: يكي از نمودهاي فرهنگ صنعتي، تخصص گرايي و شايسته سالاري است و بهترين نمود شايسته سالاري موفقيت و ايجاد ثروت در بخش خصوصي است كه در كشورهاي پيشرفته دنيا، جاي خود را باز كرده است.

وي همچنين از عنصر زمان به عنوان محور اصلي فرهنگ صنعتي نام برد و گفت: بشر، پس از صنعتي شدن به اهميت زمان پي برد و امروزه سمت و سوي تمام فعاليتهاي انسان در كشورهاي صنعتي دنيا در راستاي زمان است.