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۲۴ مهر ۱۳۸۲، ۱۲:۵۹

دبيركل كنفدارسيون صنعت :

جهاني شدن، از تبعات فرهنگ صنعتي است

جهاني شدن، از تبعات فرهنگ صنعتي است

فرهنگ صنعتي حاكم بر كشورها، آنها را داراي مشخصه هاي يكسان كرده است.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر" بهشتي"، در برنامه " ايران زمين" راديو فرهنگ با اعلام اين مطلب گفت: كشورهايي كه از فرهنگ سنتي كشاورزي جدا شده و به صنعت روي آورده اند، همگي داراي عوامل فرهنگي يكساني شده و فرهنگ كار را كه بر اساس نوع فعاليت صنعت شكل گرفته است پذيرفته اند. بر اساس اين فرهنگ افراد ملزم شدند كه براي كار احترام قايل شوند و در محيط كار، تمام توان خود را براي توليد به كار گيرند.
دبيركل كنفدارسيون صنعت افزود: يكي از نمودهاي فرهنگ صنعتي، تخصص گرايي و شايسته سالاري است و بهترين نمود شايسته سالاري موفقيت و ايجاد ثروت در بخش خصوصي است كه در كشورهاي پيشرفته دنيا، جاي خود را باز كرده است.
وي همچنين از عنصر زمان به عنوان محور اصلي فرهنگ صنعتي نام برد و گفت: بشر، پس از صنعتي شدن به اهميت زمان پي برد و امروزه سمت و سوي تمام فعاليتهاي انسان در كشورهاي صنعتي دنيا در راستاي زمان است.

 

کد مطلب 30044

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