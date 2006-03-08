مادران به جاي صرف پول به فرزندان محبت كنند/ تربيت فرزند حاصل تدبير مادر است

صديقه قنادي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، با اشاره به اينكه 100 درصد تربيت فرزندان در اثر تدبير مادران صورت مي گيرد ، افزود: درايت و تدبير ، رفتار و كردار ، هوش و توانايي مادران قبل و بعد از تولد فرزند مي تواند در تربيت كودكان تاثير به سزايي داشته باشد.

وي خاطر نشان كرد: در گذشته با توجه به بسته بودن محيط هاي زندگي ، كودكان فقط با خانواده خود در ارتباط بودند. به همين علت تدبير مادر نقش اصلي را در تربيت ايفا مي كرد و تنها از مادر خود الگو مي گرفتند اما امروزه كودكان به جز خانواده با محيط بيرون جامعه و دنيا نيز در ارتباط هستند. بنابراين علاوه بر مادران خود ، از اين محيط نيز تاثير مي پذيرند.

رئيس مجمع زنان عضو شوراهاي اسلامي كشور گفت: در حال حاضر مادران نسبت به گذشته تحصيلكرده ترهستند اما با توجه به فعاليت اجتماعي و شاغل بودن ، فرصت كمتري دارند در كنار فرزندان خود باشند. همين امر موجب شده به جاي تربيت و محبت كردن و همچنين وقت گذاشتن براي كودكان شان ، هزينه و پول آن را پرداخت كنند.

قنادي با اشاره به اينكه بسياري از هنجارشكني هاي امروز كودكان ناشي از كمبود محبت در خانواده است ، تاكيد كرد: كودكان نياز به محبت مادرانه دارند و محبت را نيز نمي توان با پول خريد. مادران امروز بايد براي تربيت بهتر فرزندان خود وقت بيشتري را به آنان اختصاص دهند و بدانند كه هيچ چيز نمي تواند جايگزين محبت و رفتار خوب مادرانه شود.