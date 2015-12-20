مهدی هوریا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که محمد بنا در بدو بازگشت به مسئولیت سرمربیگری تیم ملی اعلام کرد به فرآیند انتخابی پایبند است، گفت: این مساله نشان از احترام وی به قانون است که می تواند نتایج مطلوبی را برای تیم ملی کشتی فرنگی به ارمغان آورد.

وی در واکنش به این سوال که سرمربی تیم ملی تا به امروز از شورای فنی امتیازات زیادی گرفته و مجوز چندین کشتی گیر را برای جام تختی کسب کرده گفت: ما باید در راه المپیک با سرمربی تیم ملی همکاری کنیم و در این راه حداکثر انعطاف را به خرج می دهیم. البته این انعطاف و همکاری، خواسته ها و توقعاتی هم از سوی مردم و متولیان امر در پی دارد که باید در زمان خود بدست آید.

هوریا افزود: به هرحال سال المپیک است و محمد بنا هم از همین حالا باید با تمرکز روی برنامه های فنی خود در چارچوب فرآیند انتخابی تیم ملی برای درخشش شاگردانش در این رویداد بزرگ آماده شود.

پیشکسوت کشتی ایران با اشاره به اینکه جام تختی طی روزهای ۲۴ و ۲۵ دی ماه به عنوان مرحله اول انتخابی تیم ملی برگزار می شود ادامه داد: بیشتر مدعیان کشتی فرنگی در این رقابتها حضور دارند که طبق برنامه، مرحله نهایی انتخابی تیم ملی برای المپیک نیز اواخر فروردین ماه برگزار خواهد شد.

وی در خاتمه در خصوص برگزاری جام باشگاه‌های جهان در خرمشهر نیز گفت: مهمترین نکته در برگزاری این رقابتها در کنار ایجاد شور و نشاط در مردم خرمشهر، کمک مالی به کشتی گیران بود که خوشبختانه توانستیم گردش مالی خوبی از باشگاهها بین کشتی گیران و مربیان ایجاد کنیم. ضمن اینکه این رقابتها با دستاوردهای فنی جذابی هم همراه بود و توانستیم شاهد درخشش جوانان در برابر مدعیان نامدار و بزرگ کشتی فرنگی باشیم که مهمترین آن پیروزی محمدعلی گرایی مقابل زیدوند بود.