رفتگران نمونه شهر تهران تقدير مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر ، سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران اعلام كرد: هدف از برگزاري اين برنامه تقدير از رفتگران نمونه شهر تهران و پاسداشت و توجه به قشر زحمتكش و تلاشگر رفتگر و همچنين گامي براي ترويج فرهنگ سپاس در ابرشهر تهران است.

تقدير از رفتگران ، ارج نهادن به تلاشي است كه آنان در پاكيزگي و نظافت روزانه شهر متحمل مي شوند.

رفتگران از جمله پرسنل خدوم شهرداري ها هستند كه در ساعات اوليه روز قبل از شروع ازدحام كاري شهر را براي ديگر شهروندان ميها مي كنند و جلوه شهر را براي فعاليت اجتماعي رنگ و بويي تازه مي بخشند.

تقديراز " آشناي كوچه ها " ، يكي از برنامه هاي هفته نوروز ايراني است و در 2 مرحله برگزار مي شود كه مرحله اول به انتخاب رفتگران نمونه در نواحي شهرداري 22 گانه تهران مي پردازد و ملاك انتخاب نواحي شهرداري است.

مرحله دوم شامل انتخاب رفتگران نمونه مناطق در مراسم نهايي است كه با تعامل نمايندگان سازمان فرهنگي هنري و نمايندگان شهرداري تهران اجرا مي شود.

" آشناي كوچه ها " ، يكي از مجموعه برنامه هاي " هفته نوروز ايراني " است كه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران مجري آن است و از بيستم تا بيست و ششم اسفند در فرهنگسراها و خانه هاي فرهنگ شهر تهران برگزار مي شود.