به گزارش خبرگزاري"مهر"، مهندس مهدي قدمي معاون سازمان ورئيس مركزتوسعه ورزش قهرماني كه درجمع خبرنگاران سخن مي گفت با اشاره به وظايف سازمان درخصوص فدراسيونهاي ورزشي گفت : سازمان تربيت بدني به واسطه نقشي كه در ارتباط با فدراسيونهاي ورزشي دارد با سه رويكرد هدايت، حمايت و نظارت وارد عمل مي شود.

وي با بيان اين مطلب كه تلاش سازمان تربيت بدني درخصوص نظارت اين است كه اين مساله براساس كاركارشناسي باشد، خاطرنشان كرد: درحال حاضر نظارت برسه محور توسعه قهرماني، توسعه همگاني كردن يك رشته ورزشي و نظارت برمديريت در حوزه اداري و پشتيباني فدراسيونها است. به طوري كه براي هريك از اين محورها شاخص‏هاي مشخصي تعريف شده كه بر مبناي آن عملكرد فدراسيون ها ارزيابي مي شود.

قدمي تاكيد كرد: بنا به دستورمهندس علي آبادي با تشكيل كميته هاي تخصصي براي رشته هاي مختلف، قصد داريم از تصميم‏هاي فردي در ارزيابي عملكرد فدراسيون هاي ورزشي جلوگيري كنيم به عبارتي اين كميته‏ها يك هيات مشاوران عالي براي سازمان تربيت بدني محسوب مي شوند.

رئيس مركز توسعه ورزش قهرماني در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص ضابطه ‏مندن شدن قراردادهاي بازيكنان فوتبال گفت : به دليل اينكه فدراسيونها بالاترين مرجع تصميم‏گيري در هر رشته ورزشي محسوب مي‏شوند، طي ابلاغيه‏اي از فدراسيون فوتبال خواستيم كه با انجام يك كار كارشناسي چارچوبي براي قراردادها مشخص كند تا با بررسي و تصويب سازمان تربيت بدني اين طرح درفصل بعد ليگ برتر به اجرا گذاشته شود.

بطورمثال در اين چارچوب بايد ملاك‏هاي پرداخت به بازيكنان، مكانيزم‏هاي كنترل و واقعي بودن قرارداد‏ها مشخص باشد.

وي پيرامون مكانيزم‏هاي كنترل قراردادها اظهار داشت : يكي ازمكانيزم‏هاي كنترل مي‏تواند اين باشد كه درليگ برتر به جزء دو تيم ما بقي همه وابسته به دولت هستند در نتيجه اگر تيمي خارج از ضوابط اجرايي دستگاهها عمل كند ديوان محاسبات وارد عمل خواهد شد.

قدمي در پاسخ به سوالي مبني برحمايت سازمان تربيت بدني از ايوانف، اظهار داشت: زمانيكه كميته ملي المپيك هزينه مي‏كند و مربي صاحب نامي را استخدام مي كند با يد به اين مربي اختيارعمل بدهيم در واقع نمي‏توان به مربي اختيار نداد و از او مسئوليت خواست.

وي در خصوص حد نصاب‏هاي تعيين شده براي وزنه برداران گفت : در ورزش ما اصل بر اخلاق و انضباط است و درمرحله بعد قهرماني قرار دارد. در ارتباط با اين حد نصاب‏ها هم بايد بگويم اين ركوردها فقط ازجانب ايوانف نبوده بلكه ستاد كارشناسي و برنامه ريزي كميته ملي المپيك هم آن را تاييد نموده واعلام كرده است ركوردهاي اعلامي ، منطقي است.

رئيس مركز توسعه ورزش قهرماني در رابطه با بحث خصوصي شدن باشگاه پيروزي اظهار داشت: درزمان مديريت مهندس مهرعليزاه با تائيد دولت كاربه سمت و سوي واگذاري پيش رفت، بطوريكه پيروزي تبديل به شركت سهامي عام شد اما رئيس وقت سازمان اعتقاد داشت پس ازنهايي شدن كار، وارد مرحله اجرا نشويم تا دست دولت جديد و رئيس سازمان تربيت بدني درخصوص تصميم گيري در مورد پيروزي بازباشد.

بر همين اساس در زمان مهندس علي آبادي تصميم بر اين شد كه درابتدا هيات مديره ترميم شود و اصل موضوع را به هيات مديره جديد بسپاريم و آنها طي يك كار كارشناسي دقيق بهترين شكل اداره باشگاه را اعلام كنند تا سازمان تربيت بدني در اين خصوص تصميم گيري كند.

وي پيرامون فرد جايگزين محمد مايلي كهن درهيات مديره پيروزي خاطر نشان كرد: مهندس علي آبادي اين مساله را به هيات مديره سپرده است تا به جهت ايجاد هماهنگي لازم، آنها افرادي را به رئيس سازمان براي تصميم گيري معرفي كنند.

قدمي با اشاره به اينكه ستاد ورزشهاي پايه ديگر وجود ندارد، اظهار داشت : طبق بررسي هاي صورت گرفته به اين نتيجه رسيديم كه ستاد عملكردي موازي دارد، در نتيجه كليه كارهاي صورت گرفته در ستاد به فدراسيونها سپرده شد. درحال حاضر اين حمايت ويژه علاوه برسه فدراسيون پايه از فدراسيونهاي قايقراني و تيراندازي نيزصورت مي گيرد و به طورجدي در دستوركارقرار دارد بطوريكه محورهاي توسعه به كليه استانها و شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي جهت ساخت حداقل يك سالن ورزشي ويژه هر رشته در استانها و افزايش چشمگير بودجه جاري ابلاغ شده است.

معاون سازمان تربيت بدني درخصوص فدارسيوهاي بدون رئيس گفت : مهندس علي آبادي دستورداده‏اند تا يك كار كارشناسي براي تغيير و اصلاح اساسنامه و آئين نامه انتخابات انجام شود. درنتيجه هيچ انتخاباتي تا تصويب آئين نامه جديد برگزارنخواهد شد. البته سرپرست فدراسيون كليه اختيارات رئيس را دارد و هيچ مشكلي دراجراي برنامه ها پيش نخواهد آمد. فدراسيونهاي بدون مسئول نيز بزودي حكم سرپرست هايشان از سوي مهندس علي آبادي صادرخواهد شد.

رئيس مركز توسعه ورزش قهرماني در خصوص برنامه هاي سازمان براي بازيهاي آسيايي دوحه قطر گفت : طبق بررسي هاي صورت گرفته به اين نتيجه رسيديم كه اقدامات اميدواركننده نبوده است، براي همين هم با وارد كردن يك شوك، امروز كارها با جديت درحال انجام است بطوريكه هر دوشنبه مسولان كميته ملي المپيك و اعضاي ستاد بازيهاي آسيايي قطر، در نشست مشترك 4 ساعته با حضور مهندس علي آبادي كارهاي انجام شده را مورد بررسي قرارخواهند داد تا روند پيشرفت فدراسيون ها را مورد توجه قرار دهيم. ما بايد پاسخگوي انتظارات مردم باشيم زيرا وقتي كارواني به نام ايران درمسابقات شركت مي كند مردم توقع مدال دارند و ما نمي توانيم اين مساله را ناديده بگيريم.

وي درخصوص وضعيت فدراسيون كشتي گفت : مهندس علي آبادي قبل ازمسابقات جام جهاني ساري خواستاربررسي عملكرد فدراسيون كشتي شد كه ما در آن بررسي به اين نتيجه رسيديم با حد متوسطي ازعملكرد مواجه هستيم . بعد از قهرماني درجام جهاني هم رئيس ورزش خواستار بررسي عملكرد شده اند كه درحال حاضر تيم كارشناسي درحال بررسي است و تا مشخص نشدن اين گزارش نمي توانم راجع به كشتي اظهار نظر كنم.

رئيس مركز توسعه ورزش قهرماني در رابطه با بحث نظارت در فدراسيونهاي ورزشي اظهار داشت: سياست نظارت بر فدراسيونهاي ورزشي مورد توجه سازمان قرار دارد و كميته هاي تخصصي نظارت هرماه تشكيل جلسه خواهند داد تا با ارزيابي دقيق كارهاي صورت گرفته در هر فدراسيون، به عنوان بازوهاي مشورتي سازمان، مركز توسعه ورزش قهرماني را در پيشبرد سياست هاي سازمان ياري كنند. اما در هر صورت طبق نظارتي كه از سوي كارشناسان ما و كميته ملي المپيك انجام مي شود سه بار به هر فدراسيون تذكر مي دهيم، اما اگر بعد از اين مرحله ترتيب اثري داده نشود سازمان درخصوص مديريت فدراسيون دست به تصميم گيري خواهد زد.

قدمي درخصوص ورزش بانوان اظهار داشت : مهندس علي آبادي اعتقاد دارند بانوان نيمي ازجامعه فعال و موثركشور به حساب مي آيند. بر همين اساس تفاهم نامه هايي را با فدراسيونها امضاء كرديم كه آنها ملزم به توجه اصولي به ورزش بانوان شدند. البته دربحث ادغام مشكل بيشتردر شهرستانها است كه درحال حاضر آقاي ساور معاون امور استانها در حال بررسي ورفع موانع هستند. ضمن آنكه ما در تخصيص بودجه به فدراسيون ها هم، ميزان توجه آنان را به ورزش بانوان مورد توجه قرارخواهيم داد تا هيچ فدراسيوني از زيربارمسئوليت شانه خالي نكند.

رئيس مركز توسعه ورزش قهرماني پيرامون تيم ملي فوتبال و برانكوگفت : طبق نظر تمام كارشناسان و پيشكسوتان فوتبال هم اكنون زمان تغييربرانكو نيست و اين تغيير به ضرر تيم ملي خواهد بود. البته بايد به اين نكته هم توجه داشت كه تيم ملي سند به نام هيچكس نيست و قطعاً بايد در اين مقطع همه دست به دست هم داده و از تيم ملي فوتبال حمايت كنيم تا اسباب خوشحالي وشادماني مردم عزيزمان را در جام جهاني آلمان 2006 فراهم كنيم .