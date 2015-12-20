به گزارش خبرگزاری مهر، محمود یاوری با اشاره به تعطیلات لیگ برتر و بدنسازی مدام تیم‌ها به خاطر این تعطیلات، اظهار کرد: به هر حال بازی‌ها به خاطر تعطیلات خودآگاه و ناخودآگاه اشکالاتی داشت و باعث شد تا بعضی تیم‌ها با بدنسازی دوباره، مصدومیت بازیکنانشان بیشتر شود.

وی افزود: البته این موضوع یک حُسن هم دارد. اگر به تیم ملی نگاه کنیدف پدیده‌های زیادی را می‌بینید. تیم ملی در حال جوان شدن است. حتی می‌توان به تیم امید هم اشاره کرد که بازیکنان جوانی در آن ظهور کردند!

عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: تعطیلی‌هایی که به خاطر برنامه کارلوس کی‌روش در لیگ ایجاد شد، نقطه منفی این فصل بوده است ولی به هر حال بازیکنان و مربیان جوان هم به فوتبال تزریق شدند.

یاوری که با رادیو ورزش گفتگو می‌کرد، ادامه داد: ما باید به خاطر جوانگرایی مربیان و بازیکنان ضرر بدهیم. حتی باید هزینه جوانگرایی داوران را هم بدهیم. بعضی از داوران از نظر بدنی شرایط خوبی دارند ولی تجربیات بین المللی آنها زیاد نیست. معتقدم داوری ما ضعیف نیست ولی داوران کم تجربه هستند.