  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۷:۳۶

با هدف احياي فرهنگ ايراني - اسلامي ؛

طرح " روزگار نو " در تهران اجرا مي شود

سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران به مناسبت ايام نوروز ، طرح " روزگار نو " را با هدف احياي فرهنگ اصيل ايراني - اسلامي و سنتهاي باستاني اجرا مي كند.

به گزارش خبرگزاري مهر ، رئيس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران اظهار داشت: اين سازمان در نظر دارد طرح روزگار نو " ويژه برنامه هاي نوروزي " را با رويكرد فرهنگي هنري با هدف احياء فرهنگ اصيل ايراني - اسلامي و سنتهاي باستاني در مراكز تحت پوشش سازمان برگزار نمايد.

دكتر علي عسگري افزود: به دليل تقارن ايام نوروز با اربعين حسيني ، اين برنامه ها در روزهاي پاياني سال به اجرا در مي آيد و نكته قابل توجه در اين طرح لحاظ شدن آيين هاي عاشورايي است.

وي با بيان اينكه هر يك از مراكز تحت پوشش سازمان به اقتضاي هويت و متناسب با فضاي منطقه اي طرح را برگزار مي كنند ، گفت: " روزگار نو" در فرهنگسراها و خانه هاي فرهنگ برگزار مي شود تا امكان استفاده شهروندان گرامي از جشنهاي ياد شده فراهم گردد.

عسگري ايجاد نشاط اجتماعي ، هويت بخشي به جوانان از طريق برپايي جشن ها و آيين هاي ملي ، مذهبي و معرفي سنتها و فرهنگ اصيل ايراني ، اسلامي به جاي باور و بدعتهاي نادرست را هدف و رسالت سازمان فرهنگي هنري شهرداري دانست.

به گفته وي ، 400 برنامه در 150 مركز ، طرحي است كه سازمان فرهنگي هنري شهرداري در طول روزهاي 20 الي 26 اسفند ماه در قالب طرح روزگار نو تدارك ديده است.

کد مطلب 300446

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها