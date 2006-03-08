طرح " روزگار نو " در تهران اجرا مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، رئيس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران اظهار داشت: اين سازمان در نظر دارد طرح روزگار نو " ويژه برنامه هاي نوروزي " را با رويكرد فرهنگي هنري با هدف احياء فرهنگ اصيل ايراني - اسلامي و سنتهاي باستاني در مراكز تحت پوشش سازمان برگزار نمايد.

دكتر علي عسگري افزود: به دليل تقارن ايام نوروز با اربعين حسيني ، اين برنامه ها در روزهاي پاياني سال به اجرا در مي آيد و نكته قابل توجه در اين طرح لحاظ شدن آيين هاي عاشورايي است.

وي با بيان اينكه هر يك از مراكز تحت پوشش سازمان به اقتضاي هويت و متناسب با فضاي منطقه اي طرح را برگزار مي كنند ، گفت: " روزگار نو" در فرهنگسراها و خانه هاي فرهنگ برگزار مي شود تا امكان استفاده شهروندان گرامي از جشنهاي ياد شده فراهم گردد.

عسگري ايجاد نشاط اجتماعي ، هويت بخشي به جوانان از طريق برپايي جشن ها و آيين هاي ملي ، مذهبي و معرفي سنتها و فرهنگ اصيل ايراني ، اسلامي به جاي باور و بدعتهاي نادرست را هدف و رسالت سازمان فرهنگي هنري شهرداري دانست.

به گفته وي ، 400 برنامه در 150 مركز ، طرحي است كه سازمان فرهنگي هنري شهرداري در طول روزهاي 20 الي 26 اسفند ماه در قالب طرح روزگار نو تدارك ديده است.