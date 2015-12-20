ثبت نام ۱۳ نفر برای حضور در انتخابات سالجاری از استان ایلام

حسین کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه ثبت نام از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۲۸ آذر آغاز شده و تا چهارم دی نیز ادامه دارد، افزود: تاکنون سه نفر برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ۱۰ نفر برای مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده اند.

وی بیان داشت: داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان یا نمایندگان قانونی آنها برای ثبت نام می توانند با در دست داشتن مدارک مورد نیاز علاوه بر فرمانداری مرکز استان به ستاد انتخابات مستقر در وزارت کشور نیز مراجعه کنند.

کلانتری عنوان کرد: در حال حاضر تمامی تمهیدات لازم برای یک انتخابات باشکوه در استان ایلام در حال انجام بوده و زیرساخت های لازم در حال محقق شدن است.

وی بیان داشت: خوشبختانه امسال بخش مهمی از برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان رهبری در استان ایلام به صورت الکترونیکی انجام می شود که در این بین زیرساخت های ارتباطی حتی در نقاط دور دست استان نیز تکمیل شده است.

تعداد نمایندگان مجلس خبرگان استان ایلام یک نفر و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی این استان سه نفر است.

افرادی که هفتم اسفند امسال ۱۸ سال آنها به اتمام برسد مجاز به شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری هستند.

انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری همزمان با سراسر کشور هفتم اسفند ماه سال جاری در استان ایلام برگزار می شود.