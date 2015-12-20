به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان عبدالطیپوف رئیس جمهوری داغستان دستور داد که در تمام موسسات و نهادهای غیردولتی جمهوری، طی ۲۰ روز آینده گروه­های تبلیغات ضدتروریستی تشکیل شود.

رئیس جمهوری داغستان در نشست کمیسیون ضدتروریستی داغستان اعلام کرد: «در هر مرکز فرهنگی، پزشکی و آموزشی باید یک گروه تبلیغات ضدتروریستی تشکیل شود. تعداد معلمین، پزشکان و کارمندان و کارکنان بخش فرهنگی ما که می­توانند در این کار مساعدت نمایند، کم نیست».

گروه­های ویژه تبلیغات ضدتروریستی باید به صورت مداوم با دانش­ آموزان و دانشجویان و دیگر گروه­های اجتماعی درباره مقابله با افراط­گرایی و تروریسم بحث و گفتگو داشته باشند.