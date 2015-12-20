به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان عبدالطیپوف رئیس جمهوری داغستان دستور داد که در تمام موسسات و نهادهای غیردولتی جمهوری، طی ۲۰ روز آینده گروههای تبلیغات ضدتروریستی تشکیل شود.
رئیس جمهوری داغستان در نشست کمیسیون ضدتروریستی داغستان اعلام کرد: «در هر مرکز فرهنگی، پزشکی و آموزشی باید یک گروه تبلیغات ضدتروریستی تشکیل شود. تعداد معلمین، پزشکان و کارمندان و کارکنان بخش فرهنگی ما که میتوانند در این کار مساعدت نمایند، کم نیست».
گروههای ویژه تبلیغات ضدتروریستی باید به صورت مداوم با دانش آموزان و دانشجویان و دیگر گروههای اجتماعی درباره مقابله با افراطگرایی و تروریسم بحث و گفتگو داشته باشند.
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