چهارگانه «هفت سوار دلاور» در سری جدید «سینما کلاسیک»

به گزارش خبرگزاری مهر، «هفت سوار دلاور» محصول ۱۹۷۲ آمریکا که در ادامه مجموعه فیلم های «هفت دلاور» ساخته شده است در سری جدید «سینما کلاسیک» از شبکه نمایش پخش خواهد شد.

داستان این فیلم در مورد کریس آدامز مارشال ایالت آریزونای جنوبی، مردی خوش نام است. او دوست قدیمی‌اش جیم مک کی را از دامی که برایش درست کرده اند نجات می دهد.

جیم از کریس برای دفاع از مردم یک دهکده مرزی به نام ماگدالنا در برابر گروهی از راهزنان کمک می خواهد. کریس با این که تازه ازدواج کرده می پذیرد جیم را همراهی کند.

کریس مدتی پیش سارق جوانی به نام شلی دوناوان را دستگیر کرده و اکنون حاضر نیست تحت هیچ شرایطی وی را آزاد کند. پا در میانی آریلا همسر کریس باعث آزادی شلی دوناوان می‌شود.

شلی کمی بعد در سرقت یک بانک شرکت می کند و آریلا را گروگان می گیرد. این ماجرا حوادثی را پدید می آورد.

کارگردانی این فیلم را جورج مک کوگان به عهده داشته است و لی ون کلیف و مایکل کالن در آن نقش آفرینی کرده اند. حسین سرآبادانی و منوچهر والی زاده از دوبلور های این فیلم هستند.

سری جدید «سینما کلاسیک» به زودی روی آنتن شبکه نمایش می رود.