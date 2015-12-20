توزیع ماسک رایگان در البرز/ ۶پایگاه هلال احمر آماده امدادرسانی

احسان نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: با اعلام اداره کل هواشناسی استان مبنی بر آلودگی بیش از حد هوا و تعطیلی مدارس، جمعیت هلال احمر استان البرز شش پایگاه امداد و نجات در سطح استان برپا کرده است.

نصیری در ادامه گفت: سه پایگاه در شهرستان کرج، یک پایگاه در شهرستان فردی، یک پایگاه در شهرستان نظرآباد و یک پایگاه نیز در شهرستان ساوجبلاغ برپا شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان البرز در ادامه به استقرار ۵۰ نیروی امدادی در پایگاه های سطح استان اشاره کرد و گفت: در پایگاه های امدادی یک پزشک نیز حضور دارد.

وی در ادامه به استقرار یک دستگاه آمبولانس در هر یک از پایگاه های امدادی اشاره کرد و گفت: شهروندانی که دچار مسمویت شده باشند توسط آمبولانس به مراکز درمانی منتقل می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تشدید وضعیت آلودگی هوای استان البرز، روز گذشته کارگروه کاهش آلودگی استان در محل اداره کل مدیریت بحران استانداری، تشکیل جلسه داد و طی آن پس از بررسی وضعیت هوای استان و پیش بینی های اداره کل هواشناسی و محیط زیست استان البرز اعلام شد این استان طی دو روز آینده در شرایط اضطرار قرار خواهد گرفت.