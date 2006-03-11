نوروز ايراني ريشه در باورهاي مذهبي و معنوي دارد

جواد حيدري پور، دبير طرح "روزگار نو"، ويژه آئينهاي نوروزي كه از سوي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران برگزار مي شود، نوروز را زماني براي آشتي دادن و آشتي كردن دلها با يكديگر و همچنين با خداوند اعلام و با تأكيد بر ارتباط معنوي مسلمانان به هنگام تحويل سال نو با خالق هستي، يادآورشد: بسياري از ايرانيان سال نو را دراماكن مقدسي چون مشهد الرضا(ع) ، قم ، جمكران و قبور شهدا تحويل مي كنند، كه اين خود مؤيد توجه و ارتباط خاص و خالص مسلمانان با خداوند متعال، در زمان آغاز سال نو است .

حيدري پور معاون فرهنگي فرهنگسراي بهمن در همين ارتباط و با توجه به گرايشات قلبي ايرانيان به هنگام تحويل سال نو، از چاپ كارت پستالهايي با نام مبارك امام حسين(ع) خبر داد و گفت: با توجه به تقارين آغاز سال نو با اربعين حسيني، اين اقدام صورت گرفته تا نوروز را با نام مبارك ايشان آغاز كنيم .

وي همچنين در مورد همايش نوروز وآئينهاي نوروزي، هدف از برگزاري اولين همايش را آشنا كردن اقشار مختلف به ويژه كودكان و نوجوانان با نوروز و اربعين حسيني اعلام كرد و افزود: براي معرفي فرهنگ و سنت خود به كودكان بايد هزينه كرده و با تهيه و تدارك برنامه هاي فرهنگي آنان را با آداب و رسوم ايراني و اسلامي خود آشنا كنيم.

حيدري افزود: امسال ، عروسك هاي بابانوئل، بيشترين آمار فروش را داشته ما نيز بايد عروسك هاي عمو نوروز (مظهر زايندگي) و ننه سرما را به شكلي زيبا طراحي كرده و در اختيار كودكان قرار دهيم.

دبير طرح "روزگار نو" به ارائه 150 پوستر و 60 هزار جلد كتاب اشاره كرد و گفت: اين پوستر ها در فرهنگسراي خانواده، خاوران ، ملل، بانو، دانشجو، مدرسه، دختران ، نوجوان و خانه فرهنگ نور در برابر ديد علاقه مندان قرار مي گيرد.