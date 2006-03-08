دفتر ترانه هاي رسول يونان منتشر مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، رسول يونان مشغول گرد آوري مجموعه اي از ترانه هاي خود براي انتشارازسوي نشرميناست ،عنوان اين مجموعه " يك روزعاشقي بود " نام دارد .

همچنين رسول يونان پيش ازاين مجموعه شعري با عنوان " من يك پسربد بودم " را از سوي نشرافكاربه چاپ رسانده است .

" بوي خوش تو " عنوان اثرديگري ازاين شاعر است كه دربردارنده شعرهاي معاصرآذربايجان و توسط نشرنگيما منتشر شده است .

وي سه نمايشنامه نيز با عنوانهاي " سنجابي بر لبه ماه " ، " تخم مرغي براي پيشاني مرد شماره 3 " و " يك بعد از ابدي " را از سوي نشرمعيار به چاپ رسانده است .