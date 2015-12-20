لزوم تعامل کشورهای منطقه در راستای جلوگیری از رخنه ناامنی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ حمد بن راشد بن سعید البلوشی و هیئت همراه در راستای ارتقاء همکاری های گارد ساحلی دو کشور در حوزه دریا با حضور در ستاد فرماندهی مرزبانی ناجا با سرتیپ قاسم رضایی دیدار و گفتگو کردند.

فرمانده مرزبانی ناجا با تشریح فعالیت های مرزبانان ایران در بحث حراست از مرزها، مقابله با قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و همچنین مبارزه با گروه های تروریستی در مرزهای کشور، بر لزوم همکاری دو کشور تاکید کرد.

ارتقاء روابط نیروهای مسلح؛ لازمه جلوگیری از رخنه ناامنی به منطقه

سردار رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با تبیین مشکلات منطقه خاورمیانه و ناامنی ها در برخی از کشورها، هدف دشمن را در راه اندازی فتنه بزرگ "داعش" ، درگیر کردن کشورهای مسلمان، تحلیل قوای آنان و در نهایت افزایش امنیت اسرائیل دانست.

وی همچنین با اشاره به هم مرزی ایران با ۱۵ کشور، مرزهای ایران و عمان را جزء بهترین و امن ترین مرزها برشمرد و بیان کرد: ارتقاء روابط نیروهای مسلح دو کشور لازمه جلوگیری از رخنه نا امنی به منطقه است.

فعالیت مرزبانان ایرانی مثال زدنی است

معاون عملیات و برنامه ریزی نیروهای مسلح عمان نیز در این نشست گفت: هم مرزی ایران با ۱۵ کشور و دیپلماسی فعال مرزبانان ایران، توان و قدرت مرزبانان ایرانی در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و گروه های تروریستی، زبانزد مسئولان کشور عمان است.

وی تاکید کرد: مرزبانان ایران از شایستگی بالایی برخوردار هستند.

لزوم تقویت همکاری های دو جانبه ایران و عمان

سرتیپ البلوشی در ادامه با اشاره به وجود ۳ هزار کیلو متر ساحل دریایی ، عمده مشکلات این کشور در حوزه دریا را قاچاق مواد مخدر و تردد های غیرقانونی خواند و خواهان تبادل تجربیات و ارتقاء همکاری های دو جانبه دریابانان دو کشور شد.