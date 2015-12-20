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۲۹ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۵۴

دبير هيئت شمشير بازی استان زنجان خبرداد:

پیروزی شمشير بازان زنجانی در هفته دوم ليگ

پیروزی شمشير بازان زنجانی در هفته دوم ليگ

زنجان - دبير هيئت شمشير بازی استان زنجان از برد اپه كاران زنجانی در مقابل تيم استقلال كه يكی از مدعيان قهرمانی شمشير بازی است خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از هیئت شمشیر بازی استان زنجان، مهدی رضایی افزود: در دومین هفته از رقابت های لیگ برتر شمشیر بازی، شمشیر بازان زنجانی در اسلحه اپه با مدعیان قهرمانی این رشته یعنی تیم استقلال و قائم شهر به رقابت پرداختند و موفق به صدر نشینی شدند.

به گفته وی در هفته سوم لیگ نیز زنجان با تیم اصفهان و بافق، باشگاه هایی كه از قهرمانان آسیایی در تیم های خود بهره می برند، به رقابت می پردازد همچنین دو هفته سنگین برای قهرمانی در نیم فصل لیگ و چهار بازی تا رسیدن به نتیجه نهایی باقی است.

دبیر هیئت شمشیر بازی و مربی تیم اپه استان زنجان خاطر نشان كرد: هفته چهارم لیگ بازی با امیدهای ایران و دانشگاه آزاد انجام می شود.

رضایی اظهار كرد: خوشبختانه علی رغم نبود حامی، صدر نشینی تیم اپه استان زنجان در دو هفته نخست لیگ استمرار داشته است.

وی یادآور شد: در هفته اول رقابت های اسلحه فلوره در لیگ هم استان زنجان در سه بازی انجام شده دو برد و یك باخت داشت.

 رضایی در خاتمه اظهار كرد: تیم هایی همچون استقلال و  دانشگاه آزاد كه در مقابل استان زنجان بازی می كنند از مدعیان قهرمانی شمشیر بازی هستند و حمایت ها و سرمایه گذاری های مناسبی  در این زمینه دارند.

کد مطلب 3004566

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