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۲۹ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۱۴

محدویت رفت و آمد اتباع آمریکایی مقیم پاکستان در ایام آخر سال

محدویت رفت و آمد اتباع آمریکایی مقیم پاکستان در ایام آخر سال

سفارت آمریکا در «اسلام آباد» به دلیل احتمال حملات تروریستی در ایام آخر سال در پاکستان، از اتباعش در این کشور خواست تا رفت و آمد خود را در این روزها محدود کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «آسوشیتدپرس»، سفارت خانه آمریکا در اسلام آباد، به دلیل احتمال حملات تروریستی در ایام آخر سال درپاکستان، ازاتباع خود دراین کشور خواست تا رفت و آمد خود را محدود کنند.

این سفارت خانه با بیان احتمال اینکه گروه های تروریستی در ایام آخر سال و در روزهای تعطیل مکان های مذهبی و مراکز خرید را هدف حمله قراردهند بسیار زیاد است،  از اتباع خود در پاکستان خواست تا از تجمع در هتل ها، رستوران ها، مراکز خرید و عبادت گاه ها خودداری کنند.

علاوه بر شهروندان غیر نظامی، آمریکا رفت و آمد نیروهای امنیتی خود را نیز محدود کرده است.

یکی از کارکنان سازمان اطلاعات پاکستان نیز به شرط فاش نشدن نام خود نیز بیان کرد که به احتمال قوی حملات تروریستی در این ایام صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 3004574

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