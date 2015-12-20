به گزارش خبرگزاری مهر، میزگرد «گفت وگوی سیاسی» در رادیو گفتگو با نگاهی به فجایای جهان اسلام، ابعاد مختلف کشتار مسلمانان نیجریه را مورد بحث و واکاوی قرار داد.

شیخ زکزاکی مبلغ اسلام بر پایه عشق و صلح بود

در آغاز این برنامه عماد نجار، تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به اقدامات شیخ زکزاکی گفت: قتل عام شیعیان از سوی حکومت نیجریه نوعی انتقام گیری بود و بعد از رخدادهای حسینیه، منزل علامه زکزاکی را زیر بار آتش می گیرند.

وی فشار بر مسلمانان این منطقه را ادامه دار توصیف کرد و از هک شدن سایت این جنبش خبر داد.

نجار با بیان اینکه زیرساخت های حکومتی و اقتصادی نیجریه در اختیار سعودی هاست، ادامه داد: «مدتی قبل از این حمله هیئتی نظامی از سوی اسرائیل با مقامات و فرماندهان ارتش نیجریه دیدار داشتند و یک هفته بعد این حرکت انجام شد.»

وی تبلیغات شیخ زکراکی را مبتنی بر پایه صلح و عشق دانست و گفت: «چگونه یک علامه در نیجریه اسلام را تبلیغ و بدون خشونت و حرکت نظامی مردم را به دین اسلام جذب می کند.»

نجار ادامه داد: شیخ هیچگاه درخواست کمک نکرد؛ بلکه گفت برای ما دعا کنید و نشان می دهد برخلاف ادعای رسانه های غربی و برخی رسانه های منطقه ای، این جنگ علیه شیعیان نیجریه یک طرفه بوده.

شیخ زکزاکی از طریق حضرت امام(ره) شیعه شد

وی همچنین از بالاترین آمار کشتار شیعیان نیجریه در فاجعه منا سخن گفت: «این مسئله نشان دهنده همسویی آل سعود و رژیم صهیونیستی برای تصرف نیجریه است و با اینگونه برخوردها چهره واقعی خود را بیشتر نمایان می سازند.»

نجار با بیان این مطلب ادامه داد: ورود شیخ زکزاکی به مذهب شیعه توسط حضرت امام-ره- صورت گرفت و ایشان در این سال های تبلیغ روی یکسری از اصول اسلام ناب پافشاری کرده اند که باعث شده شمار بالایی از مردم نیجریه به سمت ایشان گرویده شوند.

وی از تواضع بالا و علم شیخ زکزاکی سخن گفت و افزود: ایشان بسیار صلح جو و یکی از اصلی ترین حامیان ملت فلسطین هستند. بطور کلی ملت های عرب روی موضوع فلسطین حساس و حامیان آن ها نیز مورد اهمیت هستند.

نجار شیخ زکزاکی را حامی و هم اندیش جریان مقاومت در منطقه دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئله شیخ زکزاکی ورودی خاص داشت؛ چرا که بستر جنایات در نیجریه صهیونیستی است.

جنبش شیعی در نیجریه با تبلیغات شیخ زکزاکی

در ادامه حسین حاجی، کاشناس مسائل بین الملل با حضور در استودیوی پخش زنده رادیو گفت وگو اظهار کرد: شیخ زکراکی در اولین دیدار با حضرت امام-ره- شیعه نبودند و وقتی با انقلاب اسلامی آشنا شدند به مکتب شیعی تشرف پیدا می کنند.

وی آمار شیعیان نیجریه را ۵۰ درصد از مردم تخمین زد و گفت: امروز ۸ میلیون نفر مسلمان شیعه در نیجریه وجود دارد و این جهش ایدئولوژیک به رهبری شیخ زکراکی اتفاق افتاد که برای دوستداران بیداری اسلامی فرجامی خوش داشت.

حاجی تصریح کرد: رهبر شیعیان نیجریه نه تنها معارض نیست، حتی نافرمانی مدنی نیز نکرده است؛ در حالی که امتیازات ویژه و درآمدهای آنچنانی مختص عده ای غیر از شیعیان است.

وی عزاداری شیعیان نیجریه و همچنین تظاهرات علیه رژیم صهیونیستی در روز قدس را بسیار آرام و فارغ از فضای معارض گونه توصیف کرد و افزود: از آنجا که این جریان آرام و توأم با منطق و نفوذ خاصِ خود است، مردم دریافته اند که مشروعیت اسلام، بزرگ ترین سلاح برنده است.

اراده ضعیف سازمان های حقوق بین الملل

حاجی در خصوص پیگیریهای قضایی این فاجعه گفت: نیجریه با قصد و نیت، اعاده حقوق نمی کند و وقتی نقض حقوق شهروندی و نسل کشی در این کشور اتفاق می افتد، جرم های دیگری را نیز برای جمع [شیعیان] تعریف می کنند.

وی غفلت سازمان های بین الملل را مورد انتقاد قرار داد و افزود: آیا مسلمانان یا هر جماعت دیگری حقوقی دارند تا از زیر بار ستم رهایی یابد؟ در این راستا تمهیدات بسیاری وجود دارد [ولی اجرایی نمی شود].

حاجی اراده سازمان های بین المل در این رابطه با بسیار سست و ضعیف خواند و گفت: مسلمانان غرب آسیا و افریقا باید بر این مجامع فشار آورند اما آیا امروز امنیت اجتماعی برای مردم عراق، لبنان، افغانستان و سوریه زیر پا گذاشته نشده؟

دولت نیجریه تاکنون اقدامی نکرده است

همچنین حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ره) روی خط ارتباطی رادیو گفت وگو حاضر و پاسخ گوی سوالات این برنامه شد.

وی با اشاره به تماس تلفنی با شیخ زکزاکی در روز یکشنبه و چند ساعت قبل از مجروحیت، گفت: در آن زمان هنوز درگیری ها در جریان بود و ما در تلاش بودیم کاری کنیم که متوقف شود؛ به هر صورت جنایات سنگینی اتفاق افتاد و ارتش ددمنشانه مردم را به رگبار بست.

حجت الاسلام والمسلمین اختری افزود: ارتباطات بسیار مشکل است و حتی راه های تلفنی اجازه ارتباط را نمی دهد و مشکلات داخلی نیجریه بسیار زیاد است و نمی دانیم نسبت به مجروحان حادثه و اجساد شهدا چه اقداماتی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: با وجود اینکه ریاست جمهوری و وزیر خارجه ما با رئیس جمهور و وزیر خارجه نیجریه صحبت کردند، رئیس جمهور این کشور قول داد که پیگیری می کند و مسببین را به سزای اعمال خود می رساند ولی تاکنون شاهد اقدامی نبودیم.

شیخ زکراکی تقابلی با دولت نیجریه ندارد

حجت الاسلام والمسلمین اختری تصریح کرد: انتظار داریم دولت نیجریه با توجه به مسئولیتی که در برابر جان مردم دارد، اقداماتی سریع تر و گسترده تر انجام دهد و پاسخ خانواده های شهدا و مجروحان داده شود.

وی گفت: معتقدیم مردم نیجریه و شیعیان این کشور هیچگونه تقابلی با دولت ندارند و بنده این مسئله را به شیخ زکزاکی نیز اطلاع دادم و خواستم به دولت اعلام کند که هیچ مسئله ای با دولت و ارتش ندارد.

حجت الاسلام والمسلمین اختری با تاکید بر اینکه دولت نیجریه باید هرچه زودتر به این فاجعه دلخراش اهمیت نشان دهد، افزود: از مجامع بین الملل می خواهیم از دولت نیجریه و مسئولان این کشور بخواهند تا هرچه زودتر به این جنایات پایان دهند و جان شیخ و خانواده شان حفظ شود و امیدواریم مسئولان ما نیز این مسئله را پیگیری کنند.

عقده گشایی امریکا برسر شیعیان نیجریه

در بخش پایانی این برنامه مصطفی مصلح زاده، سفیر سابق ایران در اردن ضمن ارتباط تلفنی با «گفت وگوی سیاسی» اظهار کرد: این حادثه از منظر منطقی عجیب است چراکه با منطق روابط و حقوق بین الملل نمی توان شاهد عملکرد وحشیانه دولت یک کشور علیه مردم اش بود!

وی در عین حال به وضعیت مشابه در عراق، یمن، سوریه و... اشاره کرد و گفت: در این رابطه صدای هیچکس بلند نمی شود ولی وقتی این کشتار در فرانسه اتفاق می افتد همگان اظهار ناراحتی کرده و تظاهرات بین المللی علیه تروریسم برگزار می کنند.

مصلح زاده ادامه داد: قدرتی مثل امریکا به ظاهر در این جریان نقشی ندارد ولی می بینیم پلیس ایالتی که فاجعه در آن رخ داده گزارش می دهد که مسئولان سفارت امریکا خواستار اقدام قاطع علیه شیعیان منطقه شده اند.

وی با اشاره به اهمیت چالش مسیحیان علیه مسلمانان برای امریکا، بیان داشت: بوکوحرام در ایام اخیر نه تنها در نقاط سنی نشین بلکه به منطقه شیعه حملاتی کرده اند و این فرایند ضد اسلامی است؛ خاصه اینکه عقده امریکایی ها در سوریه، عراق، لبنان و یمن نسبت به شیعیان و ایرانی ها، بر سر شیعیان نیجریه باز شده است.