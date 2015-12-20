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۲۹ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۰۸

فرود اضطراری یک فروند هواپیمای مسافری فرانسه در کنیا

فرود اضطراری یک فروند هواپیمای مسافری فرانسه در کنیا

یک فروند هواپیمای مسافری فرانسه با بیش از ۴۰۰ مسافر صبح امروز بنا به دلایل امنیتی و جلوگیری از انفجار احتمالی در کنیا فرود آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این هواپیما از «موریس» عازم پاریس بود که مجبور به فرود در فرودگاهی در کنیا شد. این هواپیما یک بوئینگ ۷۷۷ با ۴۶۳ مسافر بود که بنا به درخواست خلبان در کنیا فرود آمده است.

دریافت خبرهایی مبنی بر وجود شی مشکوک در این هواپیما موجب فروود اضطراری آن شده است.

فرانسه از ماه گذشته و بعد از وقوع حملات پاریس که بیش از ۱۳۰ نفر در آن کشته شدند به شدت تحت تدابیر امنیتی قرار دارد.

ظرف یک ماه اخیر این چندمین هواپیما محسوب می شود که به دلیل وجود احتمالی بمب مجبور به فرود اضطراری می شوند.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از پلیس کنیا اعلام کرد پرواز شماره ۴۶۳ شرکت هواپیمایی ایرفرانس با ۴۵۹ مسافر و ۱۴ خدمه، ساعت ۹ شب شنبه به وقت محلی جزیره موریس را ترک کرده و قرار بود ساعت ۵ و ۵۰ دقیقه صبح یک‌شنبه به وقت اروپای مرکزی در فرودگاه شارل دوگل پاریس به زمین بنشیند. اما پیش از ساعت یک بامداد به وقت محلی این هواپیما مجبور به فرود در فرودگاه بین‌المللی موئی در مومباسا واقع در کنیا شده است.

سخنگوی پلیس کنیا گفته خلبان به دلیل پیدا شدن بسته‌ای مشکوک به بمب در دستشویی هواپیما خواهان فرود اضطراری شد. پس از فرود تمامی مسافران سالم از هواپیما به بیرون منتقل شدند.

متخصصان شناسایی و خنثی کردن بمب فورا به محل فراخوانده شدند تا بمب احتمالی را خنثی کنند. به گفته پلیس کنیا هواپیمای ایرفرانس تا ساعات اولیه صبح یک‌شنبه همچنان در فرودگاه مومباسا بوده است.

کد مطلب 3004593
عبدالحمید بیاتی

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