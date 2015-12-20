تدابیر پلیس برای کاهش آلودگی هوا/ جریمه ۳۰ هزار تومانی و فک پلاک

سرهنگ مراد مرادی رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور فاتب در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت پایداری و آلایندگی هوای شهر تهران و افزایش آلودگی هوا گفت:‌ پلیس راهور برخورد با خودروهای دودزا و وسایل نقلیه فاقد معاینه فنی را به طور ویژه در دستور کار خود قرار داده است.

وی با اعلام اینکه برخورد با خودروهای دودزا جزو دغدغه‌های اصلی پلیس راهور بوده و خط قرمز پلیس محسوب می‌شود، افزود: با توجه به مضاعف شدن توان عملیاتی پلیس راهور فاتب بر اساس طرح ویژه سردار فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، برخورد با خودروهای دودزا و خودروهای فاقد معاینه فنی به شدت انجام می‌شود.

مرادی با اعلام اینکه خودروهای دودزا سهم قابل توجهی در آلودگی هوا دارند افزود :در وهله اول راننده خودرو دودزا ۳۰هزار تومان جریمه می‌شود؛ ضمن اعمال قانون وسیله نقلیه دودزا فک پلاک شده و با پلاک تعمیری به تعمیرگاه مجاز هدایت می‌شود.

سرهنگ مرادی میزان جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی را ۲۰هزار تومان عنوان کرد و گفت:‌ بررسی‌های آماری از میزان عملکرد پلیس راهور فاتب در برخوردها با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی نشان دهنده این مسئله است که این برخوردهای نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود ۷۰ درصد افزایش داشته است.

وی به شهروندان توصیه کرد که برای کاهش آلایندگی هوا مشارکت جمعی داشته باشند و از تردد و سفرهای شهری غیرضروری با وسایل نقلیه شخصی پرهیز کرده و سیستم حمل و نقل عمومی برای تردد استفاده کنند.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور فاتب با اشاره به این مطلب که مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی با توجه به حضور پررنگشان در معابر ترافیکی بیش از سایر شهروندان در معرض آلودگی هوا هستند، خاطرنشان کرد: پلیس راهور تهران بزرگ همواره همراه مردم بوده و از هرگونه اقدام برای کاهش آلودگی هوا دریغ نخواهد کرد.