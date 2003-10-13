جهان، به سمت فرهنگ فرا صنعتي پيش مي رود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر "غني زاده" محقق و كارشناس برنامه "ايران زمين" راديو فرهنگ با اعلام اين مطلب گفت: جهان امروز، مرحله صنعتي شدن را پشت سر گذاشته و ديگر براي گذر از مرحله فرهنگ صنعتي، فرصت چنداني نداريم.

وي افزود: آثار فرا صنعتي خود را به صورت نمودهاي ظاهري در جامعه نشان مي دهند در حالي كه بنياد صنعتي شدن هنوز كاملاً در كشور، جانيفتاده است. زمان شناسي، دقت، مسئوليت پذيري و كيفيت پذيري جزء آثار صنعتي شدن است كه بايد جاي خود را در افكار جامعه بازكرده باشد و چنانچه اين مرحله را به خوبي درك نكنيم و عملاً از آنها استفاده نكنيم، مشكلات فراواني در جامعه فراصنعتي آينده به وجود مي آيد. همچنين دكتر بهشتي، دبيركل كنفدراسيون صنعت در اين رابطه گفت: هيچ جامعه اي بدون تنش شديد، از فرهنگ سنتي خود جدا نشده است و ما بايد براي رسيدن به كاروان توسعه جهاني، لزوم ايجاد اين چالشها و گذر از آنها را درك كنيم.