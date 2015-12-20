به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشوربا توجه به گزارشات دریافتی درباره ترافیک محورهای مواصلاتی گفت: در استان آذربایجان شرقی محور سراب بارش برف گزارش شده و در اکثر محورهای استان زنجان مه گرفتگی و کاهش دید است و در سایر راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

وی در ادامه افزود: بر همین اساس در تمامی جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی گفت: محور شمشک - دیزین و پونل - خلخال کمالان تا اطلاع ثانوی مسدود است.