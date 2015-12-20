  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۹ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۱۰

بارش برف و مه گرفتگی در جاده‌های کشور

بارش برف و مه گرفتگی در جاده‌های کشور

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک کشور آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی کشور را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشوربا توجه به گزارشات دریافتی درباره ترافیک محورهای مواصلاتی گفت: در استان آذربایجان شرقی محور سراب بارش برف گزارش شده و در اکثر محورهای استان زنجان مه گرفتگی و کاهش دید است و در سایر راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

وی در ادامه افزود: بر همین اساس در تمامی جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی گفت: محور شمشک - دیزین و پونل - خلخال کمالان تا اطلاع ثانوی مسدود است.

کد مطلب 3004606

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها