" گل " راهي وين شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي تلويزيون اتريش،"عبدالله گل"وزير امورخارجه تركيه به منظور رايزني در راستاي عضويت در اتحاديه اروپا براي ديدار و گفتگو با " اورزلا پلاسنيك " همتاي اتريشي خود ، " اولي رن " كميسير گسترش اتحاديه اروپا و " ولفگانگ شوسل " صدراعظم اتريش راهي وين پايتخت اين كشور شد .

وزير امورخارجه تركيه سعي دارد در اين ديدار آخرين وضعيت از تغييرات به عمل آمده در كشورش را به اطلاع مقامات اتحاديه اروپا برساند .

وي همچنين درباره مسئله به رسميت شناختن قبرس نيز با رئيس دوره اي اتحاديه اروپا گفتگو مي كند .

" گل " قصد دارد در كنفرانس مطبوعاتي مشترك خود با صدراعظم اتريش درباره جنجال چاپ كاريكاتورهاي موهن به پيامبر اسلام (ص) در رسانه هاي غربي سخناني بيان كند .

اين در حالي است كه ديوان عالي اتحاديه اروپا بار ديگر تركيه را كه خواهان عضويت در اين اتحاديه است، به رعايت نكردن حقوق بشر متهم كرده است .

يكي از ديپلمات هاي اتحاديه اروپا با اعلام اين خبر افزود: اتحاديه در راستاي عضويت تركيه در اين اتحاديه تمامي اوضاع و شرايط اين كشور را كنترل و مورد بررسي قرار مي دهد.

وي در ادامه اظهار داشت : دولت تركيه بايد تمام توان خود را در راستاي اعمال اصلاحات اجتماعي بكار بندد .

اين در حالي است كه هفته گذشته"گونتر فرهويگن" كميسرگسترش اتحاديه اروپا درگفتگو با روزنامه اتريشي"كورير" درباره عضويت تركيه در اين اتحاديه خاطر نشان كرد: مسئله پيوستن تركيه همزمان با آغاز مذاكرات جدي رهبران اتحاديه اروپا در تاريخ 3 اكتبر سال گذشته ميلادي به جريان افتاد.

" فرهويگن " افزود : تركيه بايد براي جلب نظر كشورهاي اروپايي اصلاحات اجتماعي را با سرعت بيشتري پيش برد.