كتاب «چیستی انسان در اسلام» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، كتاب «چیستی انسان در اسلام» اثر حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی سهرابی‌فر، محقق گروه كلام و دین پژوهی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به چاپ دوم خود رسید.

پژوهش حاضر، نتیجه تلاش علمی حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی سهرابی‌فر است كه در گروه كلام و دین پژوهی پژوهشگاه و قطب علمی فلسفه دین سامان یافته و به تازگی به چاپ دوم خود رسیده است. این اثر ارزشمند از دو بخش تشکیل شده است.

انسان شناسی و فطرت، و ساحت ها و نمودهای انسان دو بخش این کتاب هستند.

چاپ دوم كتاب «چیستی انسان در اسلام» اثر حجت الاسلام والمسلمین محمد تقی سهرابی‌فر با قیمت ۲۵۰۰۰ تومان در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب می توانند به نشانی www.poiict.orgمراجعه کنند.