تخريب كامل كنيسه نيويورك به تصويب رسيد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين كنسيه آخرنما كه بسيار مزين و زيبا بود، پس از فروريختن سقف آن به يك ويرانه تبديل شد كه اوايل اين هفته تنها يك ديوار از آن باقي ماند.

تخريب اين كنيسه قرن نوزدهمي قديمي كه هرگز به عنوان يك مكان تاريخي از آن ياد نكرده اند توسط گروه ساختمان سازي شهرداري منهتن تصويب شد.

كنيسه جامعه يهوديان روماني- آمريكايي در سال 1857 ساخته شد و به واسطه تخريب الوارهاي چوبي سقف كه بسيار قديمي و پوسيده بوده است فرو ريخته است.

فروريختن و تخريب اين كنيسه قديمي را به خالي بودن هميشگي آن و عدم حضور يهوديان براي انجام مراسم ديني نسبت داده اند.

خاخام اشموئل اشپيگل كه پيشتر يك گروه را براي يافتن طومارهاي تورات از زير الوارهاي فروريخته تشكيل داده بود، استدلال كرد كه اگر يهوديان به اين كنيسه مي آمدند براي تعمير و نوسازي اين كنيسه هزينه هاي لازم صرف مي شد.