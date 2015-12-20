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۲۹ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۰۲

طرح های عمران شهری در استان مرکزی تسریع شود

طرح های عمران شهری در استان مرکزی تسریع شود

اراک - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مركزی خواستار تسریع در اجرای طرحهای عمران شهری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری مرکزی، طرح تقاطع غير همسطح ورودی سنجان با حضور معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار مركزی، معاون ساخت و توسعه راههای اداره كل راه و شهرسازی و مشاور مربوطه در حوزه عمرانی استانداری مركزی برگزار شد.

در اين جلسه مشاور تهيه طرح مذكور به تشريح طرح پيشنهادی پرداخت و حاضران نظرات خود را ارائه کردند و معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مركزی اظهار داشت: هدف از اجرای طرح تقاطع غير همسطح ورودی سنجان، رفع نقطه حادثه خيز  محور شازند – اراك در ورودی منطقه سنجان می باشد و نيازی به اجرای يك سازه عظيم بتونی كه حجم زيادی از بستر ورودی شهر اراك را اشغال كند، نيست.

 عزيز فيلی تاكيد كرد: اجرای يك سازه روگذر با پايه های كم حجم و در عين حال حساب شده و ايمن جهت  روان‌سازی ترافيك در ورودی سنجان و جلوگيری از تصادفات احتمالي در اين قسمت از محور شازند- اراك موجب حل مشكل و رفع اين نقطه حادثه خيز و دسترسی ايمن شهروندان سنجانی خواهد بود.

وی گفت: مشاور طرح هرچه سريعتر نسبت به اصلاح و ارائه آن به شورای ترافيك استان اقدام کنند و عمليات خاكی و ترانشه برداری محور اراك – شازند در محدوده اجرای طرح هر چه سريعتر توسط اداره كل راه و شهرسازی استان آغاز شود.

گفتنی است: يك تقاطع غير همسطح بطول ۳۹۲ متر توسط مشاور مربوطه در دست طراحی است كه با نهايی شدن و طی مراحل قانونی عملياتی خواهد شد.

کد مطلب 3004704

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