آیین نامه داوری مسابقات بازبینی شده/دقت در داوری مسابقات قرآنی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ملکشاهی ظهر امروز یکشنبه در حاشیه برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم در جمع خبرنگاران با اشاره به سطح بالای این دوره از مسابقات اظهار داشت: آیین نامه مسابقات قرآنی هر ۵ سال یک بار بازبینی و اصلاح می شود و نکات ضروری به آن افزوده می گردد.

وی افزود: این آیین نامه قبل از مسابقات اوقاف به میزبانی کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفته و امسال این تحولات اعمال شد.

این داور مسابقات قرآنی ادامه داد: در آیین نامه جدید مبحث لحن و صوت دگرگونی هایی اعمال شد به صورتی که سال گذشته امتیاز تنوع نغمه ها ۴ نمره بود و در حال حاضر ۲ نمره اتخاذ شده است

وی با بیان اینکه این امتیاز در رشته ترتیل به قوت خود باقی است، گفت: همچنین سه پارامتر خلاقیت، تحقیق، خشوع در تلاوت که مورد نظر مقام معظم رهبری نیز می باشد نیز در نظر گرفته شده است که پارامتر آخر ۲ امتیاز دارد.

وی با اشاره به برخی مشکلات متسابقین در رعایت نکات قرائت و ترتیل گفت: گاهی متسابقین در مرز ترتیل و قرائت حرکت می کنند و وارد حریم رشته قرائت می شوند که در امتیاز آنها تاثیر خواهد گذاشت.

استاد ملکشاهی گفت :در آیین نامه جدید لحن و رشته ترتیل نیز امسال ۵ نمره برای اسلوب ترتیل آن در نظر گرفته شده است و علاوه بر آن رشته تحقیق باید در جای خود رعایت شود.

وی افزود: در بخش صوت نیز تغییراتی ایجاد شده و مدیریت تلاوت نقش ویژه اتی در امتیاز دهی دارد که در مجموع اعمال این آیین نامه ها در سطح کشور به ویژه بخش ترتیل در مرتل ها اثرات خوبی داشته است.

ملکشاهی با بیان اینکه امروز در بخش حفظ هر دو مقطع از سطح خوبی برخودار بوده است، تصریح کرد: به صورت میانگین می توان گفت سطح تلاوت و متسابقین در این مرحله بیشتر از بخش حفظ است و در مجموع رضایت بخش می باشد.

وی با بیان اینکه ۱۲ داور در این مسابقات نظارت و داوری مناسبی دارند، اظهار داشت: نحوه سطح بندی امسال دچار تحولاتی شده است و به بیشتر از سه نفر جایزه تعلق خواهد گرفت تا به خاطر ۱۰ صدم در حق متسابقین اجحاف نشود و تعداد بیشتری مورد تشویق قرار بگیرند.