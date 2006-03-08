بازي در "يك شب" تجربه بسيار خوبي برايم بود

سعيد ابراهيمي فر، كارگردان سينما، ضمن بيان اين مطلب، در گفت وگو با خبرگزاري "مهر"، درمورد فعاليت هاي اخيرش در عرصه توليد فيلم سينمايي گفت : فيلمنامه اي نوشته ام به نام "زاك و مزدك و نازنين" كه اثري اجتماعي است . ايده نوشتن اين فيلمنامه بعد از خواندن خبري در صفحه حوادث روزنامه ها به ذهنم رسيد و بعد از نوشتن طرح اوليه ، بازنويسي نهايي فيلمنامه را انجام دادم تا بتوانم در صورت فراهم شدن شرايط توليد آن را درسال جديد شروع كنم.

كارگردان " نار و ني " افزود : داستان فيلمنامه در باره زندگي سه دوست كه درعين متفاوت بودن با يكديگر به لحاظ فكري و بينشي سرنوشت و تقدير به نوعي آنها را بايكديگر عجين كرده است و آنها براي حصول به منافع مشترك با يكديگر جمع شده و تشكيل يك باند انجام كارهاي خلاف را داده اند.

وي در مورد تجربه بازيگري اش در فيلم "يك شب" به كارگرداني نيكي كريمي گفت : درست مدتي قبل ازشروع فيلمبرداري "يك شب" من مادرم را از دست داده بودم و ايرج رامين فر كه در فيلم طراحي صحنه را به عهده داشت ، از اين مسئله اطلاع داشت و چون نقشي كه در فيلمنامه وجود داشت، آدمي بود كه در زندگي اش دچار مشكل مهمي شده بود و بسيار ناراحت و مشوش بود و من هم در آن زمان به دليل از دست دادن مادرم احساساتم فريز شده بود و حال و روز خوشي نداشتم، ايرج رامين فر من را براي بازي در اين نقش به نيكي كريمي پيشنهاد كرد و بعد از خواندن فيلمنامه، بازي در فيلم را قبول كردم.

سازنده " تك درختها " افزود : خانم نيكي كريمي بعد از اتمام فيلمبرداري از نوع بازي ام اظهار رضايت كردند و درمجموع تجربه بسيار خوبي برايم بود.