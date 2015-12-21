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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۳۹

مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی قم:

طرح پهنه‌بندی کشاورزی در قم اجرا می‌شود

طرح پهنه‌بندی کشاورزی در قم اجرا می‌شود

قم - مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان قم از اجرای طرح پهنه بندی کشاورزی در این استان خبر داد.

محمدرضا حاجی‌رضا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پهنه بندی کشاورزی بخشی از طرح نظام نوین ترویج کشاورزی است، ‌گفت: ساماندهی و تجهیز مراکز کشاورزی، ایجاد شبکه مدیریت دانش و پهنه بندی عرصه‌های بخش کشاورزی برای ارائه حداکثر خدمات به بهره برداران و با هدف افزایش ضریب پوشش فعالیت‌های آموزشی و ترویجی اقداماتی است که در اجرای طرح نظام نوین ترویج کشاورزی باید انجام شود.

وی افزود: هدف از اجرای طرح پهنه بندی کشاورزی، انسجام در سیاست‌های کلان وزارت از طریق مشارکت فعال و تعامل معاونت‌ها و سازمان‌های تخصصی، بهره گیری از ظرفیت بخش‌های خصوصی و تشکل‌ها و گسترش رویکردهای متنوع ترویج در مراکز استان‌ها است.

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاوزی استان قم گفت: با هدف تقویت و توسعه ترویج در بخش کشاورزی از طریق به کارگیری ۶۸ نفر از ناظرین تازه استخدام شده در بخش کشاورزی، طرح پهنه بندی عملیاتی شده است.

وی بیان کرد: یکی از اهداف اصلی اجرای پهنه بندی ارتباط مستقیم بهره بردار و کار‌شناس است که بتواند نیازهای آموزشی و اجرایی را دریافت کند.

حاجی‌رضا با اشاره به اینکه این طرح در سال جاری در قم اجرایی شده است، بیان داشت: در استان قم با توجه به تنوع کشتی که در مناطق دشتی و کوهستانی داریم تقسیم بندی انجام و مسئولان پهنه‌ها مشخص و شرح وظایف به آن‌ها ابلاغ شده است و در راستای پروژه مدیریت دانش در حال تجهیز مراکز هستیم که بتوانیم نیازهای آموزشی ترویجی بهره برداران را رصد کنیم و برای آن‌ها برنامه داشته باشیم تا پل ارتباط قوی بین مجموعه بدنه کار‌شناسی و تحقیقاتی با بهره برداران در استان ایجاد کنیم.

کد مطلب 3004842

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