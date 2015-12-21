محمدرضا حاجی‌رضا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پهنه بندی کشاورزی بخشی از طرح نظام نوین ترویج کشاورزی است، ‌گفت: ساماندهی و تجهیز مراکز کشاورزی، ایجاد شبکه مدیریت دانش و پهنه بندی عرصه‌های بخش کشاورزی برای ارائه حداکثر خدمات به بهره برداران و با هدف افزایش ضریب پوشش فعالیت‌های آموزشی و ترویجی اقداماتی است که در اجرای طرح نظام نوین ترویج کشاورزی باید انجام شود.

وی افزود: هدف از اجرای طرح پهنه بندی کشاورزی، انسجام در سیاست‌های کلان وزارت از طریق مشارکت فعال و تعامل معاونت‌ها و سازمان‌های تخصصی، بهره گیری از ظرفیت بخش‌های خصوصی و تشکل‌ها و گسترش رویکردهای متنوع ترویج در مراکز استان‌ها است.

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاوزی استان قم گفت: با هدف تقویت و توسعه ترویج در بخش کشاورزی از طریق به کارگیری ۶۸ نفر از ناظرین تازه استخدام شده در بخش کشاورزی، طرح پهنه بندی عملیاتی شده است.

وی بیان کرد: یکی از اهداف اصلی اجرای پهنه بندی ارتباط مستقیم بهره بردار و کار‌شناس است که بتواند نیازهای آموزشی و اجرایی را دریافت کند.

حاجی‌رضا با اشاره به اینکه این طرح در سال جاری در قم اجرایی شده است، بیان داشت: در استان قم با توجه به تنوع کشتی که در مناطق دشتی و کوهستانی داریم تقسیم بندی انجام و مسئولان پهنه‌ها مشخص و شرح وظایف به آن‌ها ابلاغ شده است و در راستای پروژه مدیریت دانش در حال تجهیز مراکز هستیم که بتوانیم نیازهای آموزشی ترویجی بهره برداران را رصد کنیم و برای آن‌ها برنامه داشته باشیم تا پل ارتباط قوی بین مجموعه بدنه کار‌شناسی و تحقیقاتی با بهره برداران در استان ایجاد کنیم.