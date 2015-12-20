برگزاری کنکور دکتری تخصصی پزشکی تابستان ۹۵/ تغییرات مرحله شفاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جمشید حاجتی با اعلام این خبر افزود: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هماهنگی با دانشگاههای علوم پزشکی و تقاضاهایی که از طرف دانشگاهها مطرح شده است این آزمون سال آینده در تابستان برگزار می شود.

وی افزود: مرحله کتبی این آزمون به صورت متمرکز و مشابه سالهای گذشته و مرحله مصاحبه آن توسط دانشگاه های پذیرنده در مناطق آمایشی اجرا می شود.

حاجتی یادآور شد: آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) سال ۹۴ در حال برگزاری است و پذیرش آن هم در بهمن ماه انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت هایی که دانشگاه ها در بهمن ماه پذیرش نکرده اند، ظرفیت های جدیدی که در دانشگاهها با مجوز شورای گسترش دانشگاهها بوجود آمده و مواردی که به دلیل نبود حدنصاب در پذیرفته شدگان آزمون سال ۹۴ پذیرش نداشته ایم جملگی ظرفیت های آزمون سال ۹۵ را تشکیل می دهند که جزئیات آن نزدیکی زمان برگزاری آزمون اعلام خواهد شد.

دبیر شورای علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، شرط فارغ التحصیلی افراد برای شرکت در آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) را مورد توجه قرار داد و گفت: برای آزمون سال ۹۵ مستندات کافی اعم از اینکه فرد تا پایان شهریور ماه برای شرکت در آزمون فارغ التحصیل می شود را مطالبه می کنیم.

وی افزود: چون بعضاً افراد در زمان آزمون نمی توانند فارغ التحصیل شوند و این موضوع مشکلاتی را برای ظرفیت دانشگاهها بوجود می آورد، برای سرو سامان دادن به این موضوع دانشجویان باید مستندات کافی از طرف دانشگاه، همچون استاد راهنما، گروه آموزشی و دانشکده مربوطه را در تائید فارغ التحصیلی خود ارائه کنند.

حاجتی، زمان آزمون کتبی را براساس هماهنگی با مرکز سنجش آموزش پزشکی را اواخر تیر یا اوایل مرداد و مصاحبه آن را در شهریور اعلام کرد و افزود :در مورد امکان شرکت افراد مشمول در طرح نیروی انسانی در آزمون آینده بررسی هایی در دست انجام است و امیدواریم بتوانیم برای آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) سال ۹۵ یا ۹۶ تسهیلات جدیدی فراهم کنیم که به محض مشخص شدن اطلاع رسانی می شود.