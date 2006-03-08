بورس فلزات در انتخاب معاملات سلف توسط توليدكنندگان دخالتي ندارند

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، روح الله صمدي با اشاره به برخي انتقاد ها نسبت به انجام معاملات سلف در بورس گفت: تا قبل از راه اندازي بورس نيزكارخانه هاي فولاد سازي به علت نياز شديد به نقدينگي، محصولات خود را به صورت سلف مي فروختند و لذا اين معاملات همواره از اقبال بيشتري نزد توليد كنندگان برخوردار بوده است.

وي افزود: در سال‌هاي قبل از فعاليت بورس فلزات، طول مدت قراردادهاي سلف كارخانه هاي فولاد سازي در برخي موارد تا 10 ماه هم مي رسيد ، ضمن آنكه ممكن بود هنگام سر رسيد قادربه تحويل كالا نبوده و يا كالاي ديگري را جايگزين آن كنند و يا تاريخ تحويل آن را به تاخيراندازند.

معاون فني و اجرايي بورس فلزات تاكيد كرد: پس از راه اندازي بورس فلزات تهران، با توجه به نياز واحدهاي توليدي به نقدينگي و عدم حل اين مشكل از سوي سيستم بانكي، فروش سلف براي كارخانه ها قابل حذف نبود، ضمن آنكه طبق قانون حاكم بر بورس فلزات ، قراردادهاي سلف يكي از انواع معاملات مورد تصويب شوراي بورس مي باشد.

صمدي خاطرنشان كرد: بنابراين، پس از راه اندازي بورس فلزات، ابتدا با استفاده از قوانين و مقررات حاكم بر بورس، معاملات سلف ضابطه مند شد و سپس به منظوركاهش ريسك اين معاملات براي خريداران و حتي فروشندگان، به تدريج زمان آن در بورس كاهش يافت و ازآغازسال 84 عرضه سلف بيش ازسه ماه براي تمامي محصولات ممنوع شد.

وي افزود: بطور قطع و يقين مشكلات قراردادهاي سلف براي خريداران ، هم اكنون نسبت به قبل ازراه اندازي بورس به حداقل رسيده است.

معاون فني و اجرايي بورس فلزات گفت: انواع معاملات در بورس فلزات از معاملات متداول در كشورو بورس هاي معتبراقتباس شده است كه پس از تصويب شوراي بورس قابل عملياتي شدن مي باشند كه عبارتند ازنقد، نسيه، سلف، آتي، اختيار، صلح و معاملات برپايه ماده 10 قانون جمهوري اسلامي.

وي تصريح كرد: سازمان بورس فلزات براي پويايي و تكام بازار، رونق بيشتردر معاملات و امكان پوشش ريسك معاملات براي توليد كنندگان و مصرف كنندگان، درحال تلاش براي فراهم نمودن بسترلازم براي عملياتي نمودن سايرانواع معاملات مانند صلح و آتي است كه به اين ترتيب امكان " هجينگ" براي فعالان بازارفراهم خواهد شد.

به گزارش مهر، مديرعامل فولاد مباركه پيش از اين در نامه اي به دبيركل بورس فلزات خواستار حذف معاملات سلف از بورس فلزات شده بود.