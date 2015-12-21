همایون نصیری سرپرست گروه موسیقی «دارکوب» درباره فعالیت این روزهای گروهش به خبرنگار مهر گفت: به تازگی ضبط کارهای جدید گروه «دارکوب» را آغاز کردیم و بنا داریم بعد از تمرین‌هایی که با اعضا داریم تک‌آهنگی را در فضای مجازی منتشر کنیم.

وی افزود: دارکوب‌ تا پایان سال جاری کنسرتی ندارد و طبق برنامه ریزی هایی که انجام گرفته قرار بر این است که بهار سال آینده کنسرتی در یکی از تالارهای پایتخت برگزار کنیم. البته برنامه های دیگری را نیز برای این مجموعه در نظر گرفته ایم که به زودی اطلاع رسانی خواهیم کرد.

این نوازنده پرکاشن درباره فعالیت های بعدی خود در عرصه موسیقی توضیح داد: همان طور که پاییز سال گذشته همراه با استاد حکیم لودین یکی از نوازندگان مطرح سازهای کوبه ای دنیای موسیقی مستر کلاس و دوئت پرکاشن را برگزار کردیم بنا داریم همراه با این هنرمند جهانی مقیم آلمان دوئت دیگری را اجرا کنیم که طبق برنامه ریزی ها مقرر شده خرداد ماه سال آینده کنسرتی را برگزار می‌کنیم منتها تفاوتی که این برنامه با کنسرت های قبلی دارد حضور تعدادی دیگر از نوازندگان به عنوان اعضای گروه ارکستر است.

وی همچنین از تشکیل مجموعه جدیدی با عنوان «ارکستر کوبه ای تهران» خبر داد و گفت: ارکستر سازهای کوبه ای تهران در هشتمین روز از برگزاری سی ویکمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر رسما خود را به عنوان یک گروه جدید و تازه تاسیس به مخاطبان معرفی خواهد کرد. در این گروه که حسین رضایی نیا، کامبیز گنجه ای، وحید اسداللهی، مرشد مهرگان و بنده به عنوان اعضای اصلی حضور داریم تلاش شده تا ترکیب جدیدی از سازهای کوبه ای در قالب یک ارکستر ویژه و مجزا آثاری را به مخاطبان ارائه دهند.

نصیری در پایان بیان کرد: به نظر من جای خالی چنین آنسامبلی در مجموعه ارکسترهای موسیقایی کشور به شدت خالی بود و من امیدوارم با توجه به توانایی‌هایی که در اعضای گروه سراغ دارم بتوانیم کارهای متفاوت و جدیدی را به مخاطب ارائه دهیم. به هر ترتیب اجرای ارکستر کوبه ای تهران در جشنواره به نوعی آغاز کار ما است و به طور حتم بعد از پایان جشنواره به تناسب محتوای رپرتواری که طراحی می کنیم از نوازندگان بومی هر منطقه نیز برای اجرای برنامه دعوت می کنیم که تردید ندارم برنامه های جذابی خواهند بود.

ارکستر کوبه ای تهران روز ۲۸ بهمن ماه امسال ساعت ۱۸ در تالار وحدت تهران اولین کنسرت رسمی خود را برگزار می کند.