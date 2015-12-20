ثبت نام ۲۳ نفر از ۱۰ شهرستان فارس در انتخابات مجلس شورای اسلامی

فرماندار ممسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فرمانداری ممسنی ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان ممسنی و شهرستان رستم را پوشش می دهد بیان کرد: در طول دو روز گذشته شش نفر در حوزه ممسنی برای شرکت در انتخابات مجلس ثبت نام کرده اند که چهار نفر از آن ها در روز گذشته و دو نفر از آن ها امروز اقدام کرده اند.

رهام پیکری افزود: هر شش نفر این افراد مرد و دارای مدرک فوق لیسانس هستند.

وی با بیان اینکه شهرستان ممسنی آمادگی کامل را برای برگزاری انتخابات دارد گفت: برای برگزاری انتخابات ۱۴۰ شعبه در شهرستان ممسنی و ۶۰ شعبه در شهرستان رستم فعال می شود.

ثبت نام هفت نفر در نی ریز و استهبان

فرماندار نی ریز با بیان اینکه ثبت نام شهرستان های نی ریز و استهبان با مرکزیت نی ریز انجام می شود به خبرنگار مهر گفت: روز شنبه چهار نفر و روز یک شنبه نیز تا هم اکنون سه نفر و در مجموع هفت نفر در نی ریز برای انتخابات مجلس ثبت نام کرده اند.

محمدرضا امیری گفت: از بین این هفت نفر همه هفت مرد هستند وجوان ترین متقاضی ۳۲ سال سن دارد.

وی بیان کرد: هنوز هیئت اجرایی شهرستان حوزه تصمیم قطعی برای تعداد شعبه های انتخابات نگرفته است با این وجود بر اساس تجارب سال های گذشته پیش بینی می شود که در مجموع ۱۵۰ شعبه انتخابات در شهرستان های نی ریز و استهبان تشکیل شود که ۹۵ مورد در نی ریز و ۴۵ مورد در استهبان خواهد بود.

ثبت نام هشت نفر در مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد

سرپرست فرمانداری مرودشت نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان های مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد با مرکزیت مرودشت برگزار می شود.

محمدرسول زارع افزود: روز گذشته چهار نفر و امروز نیز چهار نفر در این شهرستان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده اند که همگی مرد هستند.

وی بیان کرد: پیش بینی ما آن است که بیشتر از ۳۲۰ شعبه برای برگزاری انتخابات در این سه شهرستان تشکیل شود.

ثبت نام دو نفر در فیروزآباد، قیروکارزین و فراشبند

فرماندار فیروزآباد در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در حوزه ثبت نام شهرستان های فیروزآباد، قیروکارزین و فراشبند در روز گذشته فقط دو نفر مرد ثبت نام کردند و در روز یک شنبه نیز هیچ ثبت نامی وجود نداشته است.

استوار میمندی بیان کرد: پیش بینی می شود که در طول انتخابات در مجموع ۲۲۰ شعبه در این سه شهرستان تشکیل شود که ۱۲۰ شعبه در فیروزآباد و ۶۵ و ۵۵ شعبه نیز به ترتیب در قیروکارزین و فراشبند خواهد بود.