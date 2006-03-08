تكرار مجدد اتهامات خدام عليه اسد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه النهار، عبدالحليم خدام معاون سابق رئيس جمهوري سوريه درگفتگو با راديو صداي صلح اسرائيلي-فلسطيني با تكرار اظهارات خود عليه بشار اسد، وي را به تروررفيق حريري متهم كرد.

وي درادامه اتهامات مدعي شد: تنها رژيم سوريه توانايي اجراي چنين عملياتي با اين سطح ازمهارت داشت، به طوري كه دراين عمليات هزاركيلوگرم مواد منفجره به كارگرفته شد.

عبدالحليم خدام كه فراموش كرده است كه حتي با در نظر گرفتن اين ادعاها، جنايت ترور حريري در زماني روي داد كه وي نيز در عرصه قدرت سوريه حضور داشت، ادعا كرد" رژيم سوريه جنبش حزب الله لبنان را مسلح كرد و لبنان هم دولتي است كه همگان خواهان تقويت حكومت درآن هستند و با وجود اين انتقال سلاح به لبنان امري كاملا اشتباه است.

معاون سابق بشاراسد درادامه اين اتهامات بي پايه و اساسش مدعي شد دولت سوريه عروسكي دردستان ايران است.

عبدالحليم خدام چند ماه پيش درگفتگو با شبكه تلويزيوني العربيه بشاراسد را به دست داشتن درترورحريري متهم كرد.

خدام همچنان در فرانسه اقامت دارد و هر از چندگاهي به ايراد سخنان و مصاحبه هاي جنجالي عليه سوريه مي پردازد.