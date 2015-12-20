«سردار مقاومت»؛ از اسارت تا شهادت/«سمیر قنطار» کیست؟

گروه بین‌الملل: حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه ای شهادت «سمیر قنطار» از چهره های مبارز مقاومت لبنان در حملات شب گذشته جنگنده های دشمن صهیونیستی به یک ساختمان مسکونی در منطقه «جرمانا» در حومه دمشق را تأیید کرد.

«سمیر قنطار» کیست؟

«سمیر قنطار» در سال ۱۹۶۲ در روستای «عبیه» متولد شد؛ روستایی که به دلیل مشرف بودن بر «بیروت» از موقعیت جغرافیایی استراتژیکی برخوردار بوده و هست. وی سال های اولیه تحصیلات خود را در روستایش سپری کرد. قنطار از جمله برجسته ترین شخصیت های مقاومت لبنان به شمار می رود که مبارزه با رژیم صهیونیستی را از دیرزمان آغاز کرده بود.

پس از یورش اول رژیم صهیونیستی به لبنان در سال ۱۹۷۸، قنطار به مبارزه علیه صهیونیستها در جنوب لبنان به ویژه در منطقه «الطیبه» پرداخت. وی در تاریخ ۳۱ ژانویه سال ۱۹۷۸ تلاش کرد تا در مرزهای مشترک اردن و لبنان در منطقه «بیسان» عملیاتی را علیه نظامیان صهیونیست انجام دهد. این عضو برجسته مقاومت لبنان به همراه چند عضو دیگر از جبهه آزادی‌بخش فلسطین در همان زمان توسط دستگاه اطلاعات اردن برای اولین بار بازداشت شد و پس از سپری کردن ۱۱ ماه حبس سرانجام در تاریخ ۲۵ دسامبر سال ۱۹۷۸ از زندان آزاد شد.

اسارت «سمیر قنطار»

قنطار در طول حیات سیاسی ـ نظامی خود همواره از مسأله فلسطین حمایت کرد و تلاش خود را برای احقاق حقوق مردم مظلوم این کشور به کار بست. وی در سال ۱۹۷۹ یک عملیات ضد صهیونیستی را در شهرک صهیونیست نشین «نهاریا» ترتیب داد. قنطار که با چند تَن از هم‌قطارانش به وسیله یک قایق از راه دریا خود را به سرزمین های اشغالی رسانده بود، قصد داشت تا با گروگان گرفتن شماری از نظامیان رژیم صهیونیستی، آنها را با اسرای مقاومت در بند این رژیم مبادله کند. عملیاتی که قنطار قصد انجام آن را داشت از ساعت ۲ بامداد آغاز شد و تا ساعتی از صبح نیز ادامه پیدا کرد. در طول مدت عملیات، تبادل آتش میان تیم قنطار و نظامیان صهیونیست به کشته شدن چند عنصر امنیتی این رژیم و زخمی شدن شماری دیگر منجر شد.

در نهایت در سال ۱۹۸۰ قنطار و یکی از همراهانش به نام «أبرص» توسط نظامیان رژیم صهیونیستی به اسارت درآمدند. در تاریخ ۲۸ ژانویه همان سال دادگاه تل آویو طی حکمی، قنطار را پنج بار به حبس ابد محکوم کرد. وی در ماه های اولیه دوران محکومیت خود بارها از زندانی به زندان دیگر منتقل شده و تحت شدیدترین شکنجه های نظامیان رژیم صهیونیستی قرار گرفت. کار تا جایی پیش رفت که هیچ زندانی در سرزمین های اشغالی باقی نماند که قنطار به آنجا منتقل نشده باشد. این مبارز مقاومت لبنان در نهایت به زندان صحرایی «نفحه» در شهر «نقب» که در دورافتاده ترین زندان سرزمین های اشغالی واقع شده بود، منتقل شد. قنطار در لبنان لقب «سردار اسرا» را گرفت.

آزادی قنطار و بازگشت وی از سرزمین های اشغالی

پس از اسارت «سمیر قنطار» مبارز برجسته مقاومت لبنان توسط رژیم صهیونیستی، حزب الله لبنان تلاش برای آزادی وی را در رأس اولویت های خود قرار داد. این حزب بارها تلاش کرد تا در جریان عملیات مبادله اسرا با رژیم صهیونیستی، قنطار را از چنگ این رژیم نجات دهد، اما مسئولان صهیونیست در چند عملیات مبادله اسرا در طول سالیان متمادی حاضر به مذاکره بر سر آزادی «سمیر قنطار» نشدند. اصلی ترین عملیات مبادله اسرا میان حزب الله و رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۰۴ اتفاق افتاد، اما با این وجود نامی از سمیر قنطار در لیست آن دسته از اسرای آزاد شده مقاومت مشاهده نشد. سرانجام پس از سپری شدن ۳۰ سال از حبس قنطار در بند رژیم صهیونیستی، وی در جریان عملیات مبادله اسرا در سال ۲۰۰۸ از زندان های این رژیم آزاد شد.

قنطار پس از آزادی از زندان های رژیم صهیونیستی به صفوف حزب الله لبنان پیوست و بار دیگر مأموریت حمایت از مسأله فلسطین و مردم مظلوم این کشور را در رأس اولویت های خود برای خدمت به محور مقاومت قرار داد.

«سمیر قنطار» پس از آزادی از بند رژیم صهیونیستی و بازگشت به لبنان در اولین سخنرانی خود تصریح کرد: «سال های اسارات هم نتوانست مرا از آغوش مقاومت دور گرداند». وی ادامه داد: «من تنها برای بازگشت دوباره به فلسطین، این کشور را ترک کردم».

ایستادگی قنطار در کنار دولت و ملت سوریه در روزهای سخت نبرد با تکفیریها

قنطار هیچگاه در قبال جنایت های تکفیریها علیه دولت و ملت سوریه سیاست سکوت و یا حتی انفعال را نپذیرفت. وی به خوبی دریافت که برای آزادسازی قدس و تحقق آرزوی دیرینه‌اش که در بیرون راندن صهیونیست ها از اراضی مقدس فلسطینیان خلاصه می‌شُد، باید در سوریه ضربه مهلکی را بر پیکره تکفیریها و اربابان آنها یعنی صهیونیست ها وارد آورد. قنطار همواره دوشادوش ارتش و کمیته های مردمی سوریه در نبرد علیه تکفیریها حضور داشت. بسیاری از گزارش ها طی سال های اخیر حاکی از این بود که قنطار فرماندهی تعداد زیادی از عملیات های نظامی علیه تکفیریها در سوریه را بر عهده داشته است. این مبارز خستگی ناپذیر مقاومت لبنان نقش ویژه ای در نبرد با تکفیریها در شهر «القنیطره» واقع در مقابل بلندی های جولان اشغالی ایفا کرد. درست به دلیل همین نقش آفرینی در نبرد علیه تکفیریها در سوریه بود که ایالات متحده آمریکا وی را در سپتامبر گذشته در لیست گروه های تروریستی قرار داد.

«سمیر قنطار» هیچگاه از آتش رژیم صهیونیستی در سوریه در امان نبود و بارها هدف ترور و ربایش مزدوران وابسته به این رژیم در سوریه قرار گرفت. نکته قابل تأمل این است که در عملیاتی که صهیونیست ها در آغاز سال میلادی کنونی در شهر «قنیطره» سوریه انجام دادند و طی آن «جهاد مغنیه» فرزند شهید «عماد مغنیه» به شهادت رسید، «سمیر قنطار» نیز یکی از اهداف اصلی این عملیات بود اما صهیونیست ها موفق نشدند وی را به شهادت برسانند. در این عملیات برخی از همراهان قنطار از جمله «محمد عیسی» به شهادت رسیدند.

ارتش رژیم صهیونیستی هیچگاه دست از برنامه ریزی برای ترور و به شهادت رساندن «سمیر قنطار» برنداشت. در همین ارتباط یک منبع نظامی صهیونیست عالی رتبه به روزنامه «یدیعوت آحارانوت» تصریح کرد: «کار اسرائیل با قنطار ادامه دارد و به این زودی ها تمام نمی شود». پس از مدتی «غسان بن جدو» از چهره های برجسته رسانه در یک برنامه تلویزیونی از برخی اطلاعات پیرامون برنامه ریزی های گسترده رژیم صهیونیستی برای ترور و یا ربایش قنطار در شهر قنیطره پرده برداشت. درست ۶ ماه پس از مطرح شدن این اطلاعات، قنطار هدف ترور نظامیان رژیم صهیونیستی قرار گرفت اما این بار هم اقدام آنها با ناکامی مواجه شد.

در نهایت، پس از گذشت ۴۰ سال مقاومت در عرصه های مختلف، در ساعت ۱۰ و ۱۵ دقیقه شب گذشته جنگنده های دشمن صهیونیستی به یک ساختمان مسکونی در منطقه جرمانا در حومه دمشق حمله کردند که منجر به شهادت سمیر قنطار و شماری از شهروندان سوریه شد.