۱۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۴۳

خطاب به بازرسان آموزش و پرورش ؛

تشويق و تشكر در آموزش و پرورش دستور كار بازرسي باشد

وزير آموزش و پرورش ، ضمن تاكيد بر اينكه تشويق و تشكر بايد در دستور كار بازرسي قرار گيرد ، تصريح كرد: هنگام بازرسي نكات مثبت ديده شود و كساني كه كارشان خوب بوده است مورد قدرداني قرار گيرند.

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس محمود فرشيدي صبح امروز در گردهمايي كارشناسان مسئول ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان آموزش و پرورش استانهاي كشور و رابطين حوزه ستادي ، دوري از جزئي نگري را امري مهم دانست و گفت: در امر ارزيابي بايد خودسازي با تخصص ، آگاهي و اشراف در كنار هم قرار گيرند.

وي فرهنگ مبتني بر وحي و دستورات اديان الهي را پشتوانه امر بازرسي دانست و افزود: بايد فرهنگ معنويت در كالبد خشك نظام اداري و كاغذ بازي هايش دميده شود و يك مكانيزم و راهكار و دستوالعملي درباره فرهنگ و شيوه بازرسي از لحظه ورود تا خروج تهيه شود.

وزير آموزش و پرورش ، فرهنگ بازرسي را جمع بين اضداد دانست و گفت: در ارزيابي ها و عملكردها بايد به مسائل روز ، اولويت ها و مسائل برجسته هر دوره ، شهر و مقطع توجه شود.

فرشدي ، نظام جمهوري اسلامي را نظامي مقتدرانه دانست و گفت: جمهوري اسامي ، نظامي است كه بايد اقتدار حضورش در همه نهادها و برنامه ريزي ها مشخص شود و اقتدار به معناي زور نيست بلكه به معناي برنامه ريزي است.

وزير آموزش و پرورش ، بازرسي و ارزيابي را نبض نظام آموزشي دانست و گفت: تحليل و بررسي در ارزيابي ها ، اهميت به سزايي دارد و بايد مشكلات و معضلات ريشه يابي شود تا مظلوم كشي نشود.

وي خطاب به بازرسان آموزش و پرورش گفت: بازرسي و آموزش و پرورش آئينه افكار عمومي است و هدف ، ارتقاء جايگاه آموزش و پرورش است.

 

 

