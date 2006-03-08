غربي ها خود را به‌ زحمت نيندازند ملت ايران تسليم فشارها نمي ‌شود

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به لرستان، احمدي نژاد رئيس جمهور صبح امروز در اولين ديدار خود با مردم استان لرستان، در اجتماع كم نظير مردم خرم آباد در ورزشگاه تختي اين شهر، با تاكيد بر اينكه دشمنان مخالف پيشرفت و رفاه ملت ايران هستند، گفت: آنان همواره پيروزي مطلق خود از ضعف ديگران گرفته اند و اگر با قدرت بايستيم آنان در مقابل ملت ايران شكست خورده و ذليل هستند.

وي افزود: آنان به دنبال ايجاد دو دستگي و كدورت و بدبيني هستند و مي خواهند بين ملت ايران و ساير كشورهاي منطقه تفرقه ايجاد كنند.

احمدي نژاد با بيان اينكه ملت ايران نه ظلم مي كند و نه زير بار ظلم مي رود، اظهار داشت: ايران به دنبال صلح و در خدمت دفاع ازمنافع كشورهاي منطقه است اما دنيا بايد بداند اگر كسي بخواهد به حقوق ملت ما تعددي كند ملت ما داغ ننگ پشيماني را بر پيشاني آنان خواهد نشاند.

وي با اشاره به تلاش ملت ايران براي دستيابي به انرژي صلح آميزهسته اي افزود: سازمان بين المللي انرژي اتمي تاكنون حتي يك مدرك هم دال بر اينكه فعاليت هاي ايران غير صلح آميز بوده ، ندارد اما دوگانه صحبت مي كند.

احمدي نژاد تصريح كرد: ما براي دفاع از امنيت و منافع خود متكي به قدرت ملتمان هستيم و نيازي به به سلاحهاي كشتار جمعي نداريم و آنهايي به اين سلاحها نيازدارند كه حتي جرات رفتن در بين ملت خودشان را ندارند .

وي با اشاره به روند اعتماد سازي ايران در عرصه دستيابي به فناوري صلح‌ آميز هسته‌ اي اظهار داشت: ملت ما تصميم خود را براي استفاده كامل از انرژي هسته اي در مسير صلح آميز گرفته وهمه بايد به اين تصميم ملت ما تن بدهند و در برابر آن خضوع كنند.

رئيس جمهور مسئله انرژي هسته ايران را آزمايشي براي آبروي آنان كه در مقابل دستيابي ملتمان به انرژي هسته اي ايستادگي مي كنند، دانست و اظهار داشت: آنان كه ادعا مي كنند طرفدار قانون و حقوق بشر هستند ، دروغ مي گويند. ما طبق قوانين در مسير درست حركت كرده و مي كنيم.

رئيس ‌جمهور ملت ايران را اهل فرهنگ و تمدن توصيف كرد و گفت: اين ملت خواستار پيام صلح و دوستي براي جهانيان است و تصميم خود را براي استفاده از انرژي صلح ‌آميز هسته ‌اي گرفته است و همه بايد به اين تصميم ملت ايران حق داده و در مقابل آن خضوع كنند.

احمدي ‌نژاد ادامه داد: ملت ما به حكم قوانين در مسير درست حركت مي‌ كند. ما همه كشورها را به مشاركت در فعاليت هسته ‌اي دعوت كرده‌ايم.

وي تصريح كرد:غربي ‌ها حتي اگر بخواهند حقوق ملت ايران را ناديده بگيرند، ما راه خود را انتخاب كرده‌ايم؛ بنابراين خودشان را به زحمت نيندازند.

رئيس جمهور در ادامه سخنان خود خاطرنشان كرد: آنهايي كه خود را آقاي دنيا مي ‌دانند، با سفر به برخي كشورها مي‌ خواهند ما را با مشكل مواجه كنند، اما بدانند كه ملت ايران تسليم اين كارها نمي ‌شود و راه خود را تا پايان ادامه خواهد داد.

احمدي نژاد گفت: همه‌ مديران براي خدمت آماده شده ‌اند و اگر مديري قصد خدمت و آباداني كشور را نداشته باشد و مسير مجزايي را بخواهد طي كند، اين فرد جزء مديران دولت محسوب نمي‌ شود.

وي در بخش ديگري از سخنانش اظهار داشت: در گذشته در مواردي شاهد بوديم كه استفاده ‌هاي نابجايي از سوي برخي انجام و بيت ‌المال بيهوده هزينه مي ‌شد، ولي دولت در حال حاضر قصد دارد در برابر اين افراد با اقتدار بايستد و با آنها برخورد كند.

احمدي‌ نژاد در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينكه در حال حاضر پروژه‌ هاي نيمه ‌تمام زيادي در كشور وجود دارد و از طرف ديگر بايد پروژه‌ هاي جديدي را آغاز كرد، اظهار داشت: مشاهده مي ‌كنيم اين پروژه‌ هاي نيمه ‌تمام فقط در برخي از استان‌ ها متمركز شده است. ما در بودجه سعي كرديم سقفي را براي اتمام اين پروژه‌ هاي نيمه ‌تمام در نظر بگيريم و از طرف ديگر براي استان ‌هايي كه در آن پروژه ‌هاي نيمه تمام قرار ندارد، بودجه ‌اي براي آغاز پروژه‌ هاي جديد در نظر بگيريم.

رئيس‌ جمهور با اشاره به افزايش بودجه عمراني در بودجه سال 85، اظهار داشت: ما اميدواريم كه مجلس عنايت ويژه به بودجه داشته باشد و هر چه زودتر آن را تصويب كند تا در سال جاري در خدمت دولت قرار گيرد.

وي گفت: همان‌طور كه بارها اعلام كرده ‌ايم، در حال حاضر يك مسئوليت بيشتر نداريم و آن ساختن و آباداني كشور است. ما بايد يك جامعه نمونه، پيشرفته و مقتدر اسلامي برپا كنيم و به لطف خداوند تمام امكانات آماده است.

احمدي ‌نژاد افزود: ما بايد از ظرفيت‌ هاي بالقوه ‌اي كه در كشور وجود دارد و در حال حاضر چندان از آن استفاده نمي ‌شود، استفاده بهينه كنيم؛ زيرا معتقديم اگر از اين امكانات استفاده شود، هم اشتغال ‌زايي دارد و هم كشور پيشرفت مي‌ كند. مسئولان و مديران همه تا زماني كه يك جوان بيكار در كشور وجود دارد، نبايد آسوده باشند. البته بدون عدالت نيز امكان پيشرفت وجود ندارد. بدون عدالت امكان برپايي دولت مقتدر و نمونه اسلامي نيز وجود ندارد.

وي گفت: عدالت يعني اينكه تمام امكانات كشور به صورت عادلانه توزيع شود و هنر مديران ما بايد اين باشد كه از تمام امكانات در جهت خدمت، پيشرفت كشور و شكوفايي استعدادها استفاده كنند؛ گرچه نقش مردم در سازندگي كشور غير قابل انكار است. مردم هستند كه بايد كشور را بسازند و وظيفه‌ دولت در اختيار قرار دادن امكانات و پشتيباني لازم از آنهاست.

رئيس‌ جمهور گفت: در گذشته روندي بر خصوصي‌ سازي كشور حاكم بود كه ما اين روند را در حال حاضر قبول نداريم و در اين جهت براي واگذاري شركت‌ ها و كارخانه ‌ها سهام عدالت را در نظر گرفته‌ ايم كه اين سهام به زودي در تمام كشور توزيع مي ‌شود.

وي در پايان با بيان اينكه مي ‌خواهد با زبان شيرين لري با مردم سخن بگويد، دقايقي به لهجه‌ لري اهداف سفر خود را به استان برشمرد.

احمدي نژاد پس از سخنراني در جمع مردم خرم ‌آباد، به اليگودرز رفت.