اخبار تربيتي و پرورشي دانش آموزان رشد قابل توجهي داشته است

به گزارش خبرگزاري مهر ، دفتر مركزي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش اموزان اعلام كرد: اخبار ، مطالب ، مقالات و گزارشات مندرج در 33 روزنامه سراسري منتشر شده در سطح كشور در حوزه دانش آموزي دسته بندي ، تحليل و ارزيابي شده است و در مجموع 973 خبر و مطالب در بهمن امسال در مطبوعات به چاپ رسيده كه نسبت به ماه قبل از آن 24 درصد افزايش داشته است.

اخبار و مطالب مربوط به دانش آموزان بر اساس 13 موضوع شامل ،اخبار آموزشي ، آسيبهاي اجتماعي ، بهداشتي - درماني ، تربيت و پرورش ، تغذيه ، حقوقي - اداري ، سياسي، علمي ، پژوهشي ، فرهنگي - هنري ، ورزشي ، گوناگون ( حوادثي ) و اخبار خارجي دسته بندي و تفكيك شده است كه از اين عناوين در اين ماه اخبار مربوط به مسائل حوادثي با 171 مورد بيشترين و اخبار و مطالب تغذيه 15 مورد كمترين عناوين خبري را به خود اختصاص داده اند. اخبار تربيت و پرورش نسبت به ماههاي گذشته ( شهريور 14مورد ، مهر 8 ، آبان 6 ، آذر 13 ، دي 12) ، در اين ماه با 48 مورد تكرار افزايش زيادي از خود نشان مي دهد.

از تعداد كل اخبار و مطالب در حوزه دانش آموزان روزنامه شاپرك با 219 مورد بيشترين و روزنامه فجر با 7 مورد كمترين اقبال را نسبت به اخبار دانش اموزان داشته اند و در مجموع تمام عناوين خبري ، خبر قتل پسر 7 ساله به دست پدرش در شهريار با 18 بار تكرار در رتبه نخست اخبار و مطالب قرار گرفته است.

براين اساس در تفكيك جنسيتي اخبار دانش آموزان مندرج در مطبوعات ، اخبار كلي 757 مورد ، اخبار درباره پسران 47 مورد و اخبار درباره دختران 36 مورد قرار گرفته اند و در ليست افراد و شخصيت هاي خبرساز در بهمن ، وزير آموزش و پرورش با 49 بار تكرار در صدر جدول قرارگرفته است.

اخبار اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان در بخش جداگانه اي مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفته است و اخبار اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان در مجموع 134 مورد از سوي مطبوعات مورد توجه قرار گرفته است و مهمترين آن خبر به همت اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش اموزان دانش هسته اي را به مسابقه مي گذارند كه اين خبر از سوي 10 روزنامه تحت پوشش قرار گرفت.

اخبار اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان در سايت روابط عمومي و امور بين المل به آدرس www.uics.ir قابل دسترس مطبوعات و مسئولين است و همچنين مراكز خبري و آموزشي مي توانند اخبار مربوط به حوزه دانش آموزان را از طريق پست الكترونيكي info@ uics.ir به اين سايت ارسال نمايند.