به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت اتوبوسسازی عقابافشان سمنان، با حضور مدیرعامل شرکت اسکانیای سوئد در استان سمنان، شرکت عقابافشان (اسکانیا) در روز ملی حمل و نقل از پاکترین اتوبوس شهری در خاورمیانه رونمایی کرد.
در این مراسم که سه مدیر ارشد اسکانیا نیز مدیرعامل این شرکت را همراهی میکردند، قابلیتهای اتوبوس جدید عقابافشان به نمایش گذاشته شد.
مدیرعامل شرکت اسکانیای سوئد در این مراسم از عزم شرکت متبوعش در توسعه همکاری با شرکت عقابافشان و سرمایهگذاری برای افزایش قابلیت داخلیسازی قطعات اتوبوس در ایران خبر داد.
هنریک هنریکسون گفت: بر اساس توافق با وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است عقابافشان به عنوان هاب منطقهای اسکانیای سوئد مطرح و صادرات اتوبوسهای عقابافشان از طریق شرکت اسکانیا انجام شود.
وی ضمن تقدیر از امکانات مهیا شده در شرکت عقابافشان، از تحریمها به عنوان بزرگترین مانع بر سر همکاریها در دوران گذشته یاد کرد و اقدامات شرکت ایرانی در برقراری ارتباط با شرکت مادر در دوران تحریم را قابل تقدیر دانست.
مدیرعامل شرکت اسکانیای سوئد اظهار داشت: امیدواریم با همکاری طرف ایرانی بتوان دوران گذشته را جبران کنیم.
وی همچنین از پیشنهادش به وزارت راه و شهرسازی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل جادهای ایران خبر داد و گفت: پشتوانه ما در ارائه این پیشنهاد به مقامات ایرانی، توان بالقوهای است که در شرکت عقابافشان سراغ دارد.
هنریکسون افزود: در صورت رسیدن به توافق با طرف ایرانی میتوانیم با بهرهگیری از این توان در اسرع وقت خواسته طرف ایرانی را محقق کنیم.
وی اتوبوس جدید شهری عقابافشان را نمونه بارز و تبلور همکاری با شریک ایرانی خواند و گفت: با قاطعیت میتوان گفت که این اتوبوس شهری پاکترین اتوبوس تولید شده در منطقه خاورمیانه است.
مدیرعامل شرکت اسکانیای سوئد اظهار داشت: امیدواریم محصولات شهری اسکانیا بتواند جای اتوبوسهای چینی را در ناوگان حمل و نقل شهری ایران بگیرد.
اتوبوس جدید شرکت عقابافشان موسوم به «پارسین» با موتور پنج سیلندر ۹ لیتری توانی معادل ۳۱۰ اسب بخار تولید میکند و آلایندگی یورو ۴ را داراست.
گیربکس این اتوبوس ZF ۶ سرعته اتوماتیک بوده و این اتوبوس ۱۲ متر طول دارد و در آن از کولری با توان ۴۸ کیلوواتی بهرهگیری شده است.
اتوبوس «پارسین» برگرفته از مدل سیتی واید اسکانیاست و محوطه کابین راننده طوری طراحیشده که راننده و مسافران احساس راحتی بیشتری کنند.
خط تولید عقابافشان در حال حاضر توانایی تولید روزانه ۱۰ دستگاه از این اتوبوسها را دارد.
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