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۲۹ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۵۷

با حضور اقشار مختلف مردم؛

پیکر پاک دو مدافع حرم حضرت زینب(س) در مشهد تشییع شد

پیکر پاک دو مدافع حرم حضرت زینب(س) در مشهد تشییع شد

مشهد- پیکر پاک و مطهر دو تن از مدافعان حرم مطهر حضرت زنیب کبری(س) که در سوریه به شهادت رسیدند روز یکشنبه در مشهد مقدس تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک شهیدان «حسین حسینی» و «ابراهیم سادات» از شهدای مدافع حرم روز یکشنبه با حضور اقشار مختلف مردم مشهد تشییع و به خاک سپرده شد.

همزمان با فرارسیدن هشتم ربیع‌الاول سالروز شهادت مظلومانه امام حسن عسکری(ع) ظهر یکشنبه طی مراسم باشکوهی پیکر پاک و مطهر شهیدان حسین حسینی و ابراهیم سادات با حضور پرشور مردم شهید پرور مشهد و مسئولان از مقابل مهدیه مشهد به سمت حرم مطهر رضوی تشییع شد.

پیکر پاک و مطهر این شهدای والامقام پس از طواف و اقامه نماز میت در حرم مطهر رضوی به گلزار شهدای بهشت رضا(ع) منتقل و به خاک سپرده شد.

این دو شهید در کشور سوریه و در مقام دفاع از حرم مطهر حضرت زینب(س) به دست تکفیری ها به درجه رفیع شهادت نائل شدند.

کد مطلب 3005149

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