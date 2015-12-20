پیکر پاک دو مدافع حرم حضرت زینب(س) در مشهد تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک شهیدان «حسین حسینی» و «ابراهیم سادات» از شهدای مدافع حرم روز یکشنبه با حضور اقشار مختلف مردم مشهد تشییع و به خاک سپرده شد.

همزمان با فرارسیدن هشتم ربیع‌الاول سالروز شهادت مظلومانه امام حسن عسکری(ع) ظهر یکشنبه طی مراسم باشکوهی پیکر پاک و مطهر شهیدان حسین حسینی و ابراهیم سادات با حضور پرشور مردم شهید پرور مشهد و مسئولان از مقابل مهدیه مشهد به سمت حرم مطهر رضوی تشییع شد.

پیکر پاک و مطهر این شهدای والامقام پس از طواف و اقامه نماز میت در حرم مطهر رضوی به گلزار شهدای بهشت رضا(ع) منتقل و به خاک سپرده شد.

این دو شهید در کشور سوریه و در مقام دفاع از حرم مطهر حضرت زینب(س) به دست تکفیری ها به درجه رفیع شهادت نائل شدند.